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В Казахстане принят этический кодекс венчурной индустрии

Ожидается, что кодекс станет одним из фундаментальных документов, объединяющих различных игроков рынка: венчурные фонды, инвесторов, бизнес-ангелов и стартапы.

23 июля 2024 11:03, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Общество

На площадке международного технопарка Astana Hub подписан этический кодекс венчурной индустрии. Его подписали Astana Hub, BGlobal VC, MOST Ventures, MyVentures, Tumar Venture Fund, Activat VC, BigSky Capital, BYB Capital, InDrive NewVentures, а также стартапы EasyTap, ApartX, Garderob, Porte, Smartestprep, GoDays, Billz и многие другие. В документе изложены принципы порядочности, честности, ответственности, доверия, толерантности, добропорядочной конкуренции, невмешательства инвесторов в деятельность стартапов, защиты интересов участников стартапов, законности, нетерпимости к коррупции и приоритета общественных интересов.

«Идея создания венчурного кодекса возникла у нас давно. На американском рынке были случаи, когда стартапы вводили в заблуждение инвесторов и общественность, что негативно сказывалось на имидже всего венчурного рынка. Чтобы предотвратить такие явления в Казахстане, мы решили создать этот кодекс. Он является добровольным, не предусматривает дисциплинарных санкций и не имеет юридической силы, но подписание и публичное обязательство соблюдать его нормы о честности, порядочности, открытости и толерантности дадут определенный импульс», — подчеркнул Марат Толибаев, генеральный директор Activat VC.

«Кодекс станет важным шагом к созданию этичного и прозрачного венчурного рынка в Казахстане. Следуя этим нормам, мы сможем создать благоприятные условия для развития IT-предпринимательства и привлечения новых инвестиций. Мы надеемся, что все участники рынка подпишут кодекс и будут придерживаться его принципов», — отметил Танат Ускембаев, управляющий директор Astana Hub.

По мнению подписантов, следование нормам этического кодекса поможет создать на венчурном рынке Казахстана атмосферу взаимного доверия, доброжелательности и сотрудничества, что важно для предотвращения негативных ситуаций, которые могут отрицательно сказаться как на всей индустрии, так и на ее отдельных участниках.

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