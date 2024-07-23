В Казахстане принят этический кодекс венчурной индустрии

Ожидается, что кодекс станет одним из фундаментальных документов, объединяющих различных игроков рынка: венчурные фонды, инвесторов, бизнес-ангелов и стартапы.

На площадке международного технопарка Astana Hub подписан этический кодекс венчурной индустрии. Его подписали Astana Hub, BGlobal VC, MOST Ventures, MyVentures, Tumar Venture Fund, Activat VC, BigSky Capital, BYB Capital, InDrive NewVentures, а также стартапы EasyTap, ApartX, Garderob, Porte, Smartestprep, GoDays, Billz и многие другие. В документе изложены принципы порядочности, честности, ответственности, доверия, толерантности, добропорядочной конкуренции, невмешательства инвесторов в деятельность стартапов, защиты интересов участников стартапов, законности, нетерпимости к коррупции и приоритета общественных интересов.

«Идея создания венчурного кодекса возникла у нас давно. На американском рынке были случаи, когда стартапы вводили в заблуждение инвесторов и общественность, что негативно сказывалось на имидже всего венчурного рынка. Чтобы предотвратить такие явления в Казахстане, мы решили создать этот кодекс. Он является добровольным, не предусматривает дисциплинарных санкций и не имеет юридической силы, но подписание и публичное обязательство соблюдать его нормы о честности, порядочности, открытости и толерантности дадут определенный импульс», — подчеркнул Марат Толибаев, генеральный директор Activat VC.

«Кодекс станет важным шагом к созданию этичного и прозрачного венчурного рынка в Казахстане. Следуя этим нормам, мы сможем создать благоприятные условия для развития IT-предпринимательства и привлечения новых инвестиций. Мы надеемся, что все участники рынка подпишут кодекс и будут придерживаться его принципов», — отметил Танат Ускембаев, управляющий директор Astana Hub.

По мнению подписантов, следование нормам этического кодекса поможет создать на венчурном рынке Казахстана атмосферу взаимного доверия, доброжелательности и сотрудничества, что важно для предотвращения негативных ситуаций, которые могут отрицательно сказаться как на всей индустрии, так и на ее отдельных участниках.