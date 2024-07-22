Открыт прием заявок на бесплатное IT-образование

Министерство цифровизации объявляет о приеме заявок от физических лиц на участие в новом потоке программы Tech Orda.

Программа Tech Orda 2024 предоставляет уникальную возможность всем гражданам Казахстана в возрасте от 18 до 45 лет бесплатно освоить IT-профессии. Прием заявок от потенциальных студентов на обучение будет открыт до 31 июля текущего года на платформе Astana Hub.

Программа, реализуемая по инициативе МЦРИАП РК, направлена на развитие человеческого капитала в сфере информационных технологий. Она охватывает весь спектр приоритетных секторов, включая веб-разработку, 3D-дизайн и 3D-приложения AR/VR, разработку операционных систем, кибербезопасность и IoT, искусственный интеллект и алгоритмы, создание мобильных приложений, а также такие области, как Big Data и GameDev.

«За годы существования Tech Orda достигла хороших результатов. Цифры и достижения за 2022 и 2023 годы демонстрируют ее значимость в подготовке квалифицированных кадров и развитии IT-образования в Казахстане. На сегодняшний день уже 91 школа обучила 6251 студента. Программа пользуется популярностью не только в крупных городах, но и в регионах — порядка 40% IT-школ и 46% студентов представлено из различных регионов страны. Кроме того, успех программы подтверждается высокими показателями трудоустройства: 88% выпускников нашли работу, и их средняя заработная плата составила порядка 600 тысяч тенге», — рассказал Жаслан Мадиев, глава МЦРИАП РК.

Выпускники программы трудятся в 1079 различных компаниях, включая такие крупные организации, как Kaspi, Halyk Bank, KPMG, Ernst & Young, Тенгизшевройл, КазМунайГаз, Freedom Finance, Kcell, Air Astana, Kolesa Group и другие.

«В 2024 году из 131 частной IT-школы, подавшей заявку на участие в программе, аккредитацию прошло 79 школ, предлагающих 178 различных курсов. Обучение проводится на государственном, русском и английском языках, а его продолжительность варьируется от 6 месяцев, в зависимости от выбранного курса. Формат обучения гибкий — онлайн, офлайн и гибридный. Это открывает новые возможности для студентов и позволяет им выбрать наиболее удобный способ освоения профессии», — отметил Азиз Тлеумуратов, управляющий директор Astana Hub.

В своем послании народу Казахстана Глава государства подчеркнул необходимость формирования молодых, образованных и мотивированных кадров, поручив подготовить не менее 100 тысяч IT-специалистов. В соответствии с этим поручением МЦРИАП РК совместно с международным технопарком Astana Hub в 2021 году запустил программу Tech Orda, направленную на подготовку 20 тысяч IT-кадров. Программа является ключевой инициативой, в рамках которой ежегодно планируется обучать более 3 тысяч IT-специалистов при государственной поддержке, выделяя на каждого студента 600 тысяч тенге.

Для тех, кто стремится присоединиться к программе Tech Orda, на портале Astanahub доступна витрина ІТ-школ с полным списком школ и курсов. Дополнительную информацию можно получить у выбранной ІТ-школы или по телефону 1818.