Более 2,5 тыс. электронных браслетов уже используется в Казахстане

Уголовно-исполнительная система проводит масштабную работу по внедрению цифровых проектов в повседневной деятельности.

Одним из таких решений является «Внедрение электронных средств слежения». Как рассказал на площадке СЦК заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанибек Баймаганбетов, браслеты позволяют осуществлять постоянный дистанционный контроль и усиливают надзор за осужденными, оказывают профилактический эффект, предупреждая повторные преступления.

«Проект впервые реализован по сервисной модели путем приобретения услуг у поставщика по их аренде с соблюдением всех технических требований по обеспечению информационной безопасности. Проведенные предварительные расчеты и анализ показали, что аренда эффективнее, нежели закуп оборудования, так как с учетом экономических показателей разница затрачиваемых средств на закуп превышает сумму аренды в разы. Мы изучили международный опыт США, Великобритании, России, который показывает, что возможные убытки, связанные с закупом браслетов, часто сопряжены с такими явлениями, как заводской брак, повреждение элементов браслета, на которые не распространяются условия гарантийного обслуживания», — сообщил спикер.

В настоящее время всего по стране внедрено более 2,5 тыс. электронных браслетов. За счет применения электронных средств слежения сотрудник пробационной службы имеет возможность получать информацию о передвижении осужденного в режиме реального времени. Кроме того, на платформе записывается история маршрута, которая хранится более двух лет.

В случае допущения нарушения условий пробационного контроля, к примеру — запрета посещения увеселительных заведений или выход из дома после 22:00, оперативному дежурному и сотруднику пробации поступит уведомление об инциденте для дальнейшего принятия мер. Также уведомления поступают при разрыве ремешка браслета и снижении заряда батареи до уровня 15%. Браслеты оснащены кнопкой «SOS», которая может применяться осужденным в случае необходимости получения экстренной помощи. Применение электронного мониторинга позволяет минимизировать прямой контакт осужденных с сотрудниками и в будущем прогнозируется снижение коррупционных рисков и количества жалоб на действия сотрудников.