Заключить договор долевого участия теперь можно онлайн

Цифровой формат гарантирует безопасность вкладчикам.

С 14 мая вступили в силу новые правила ведения учета договоров долевого участия в системе ИС «Казреестр». В министерстве рассказали о преимуществах заключения ДДУ в цифровом формате. Поскольку доступ на платформу получают только проверенные объекты, пользователи получают защиту от рискованных сделок. Все договора находятся под контролем госорганов. Кроме того, недобросовестные компании больше не смогут оформлять несколько ДДУ на одну недвижимость, таким образом исключаются двойные продажи. При этом государство вмешивается в случае проблемных объектов, передает Kazpravda.kz.

Ранее оформление ДДУ, на бумаге, не гарантировало защиту от недобросовестных застройщиков. Теперь, благодаря оцифровке, этот риск минимизирован.

На сегодня в системе уже присутствует более 800 объектов долевого строительства, более 100 зарегистрированных строительных компаний, более 130 тыс. заключенных договоров долевого участия.