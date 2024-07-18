В Казахстане стартовали продажи смартфона с камерой для продвинутой портретной съемки

Превосходное качество портретной съемки на смартфонах стало возможным благодаря режиму HONOR AI Portrait Engine, разработанному в сотрудничестве с легендарной парижской студией Harcourt.

Глобальный технологический бренд HONOR объявил о старте продаж двух смартфонов из новой серии HONOR 200 — уже доступной в Казахстане флагманской линейки, обеспечивающей высочайшую производительность и непревзойденные возможности портретной съемки. Команда разработчиков HONOR 200 в сотрудничестве с Harcourt, легендарной парижской студией портретной фотографии, разработала режим HONOR AI Portrait Engine. Объединив опыт студии Harcourt и передовые возможности HONOR в области искусственного интеллекта, серия HONOR 200 открывает новые возможности портретной съемки студийного уровня.

«Серия HONOR 200 была создана как лучшая линейка смартфонов для портретной съемки. Она определяет будущее мобильной фотографии благодаря технологии обработки изображений HONOR, основанной на искусственном интеллекте, — говорит Джонибек Вэй, региональный директор HONOR в Казахстане. — Мы объединили инновации HONOR с неподвластной времени эстетикой студии Harcourt, создав новый отраслевой стандарт фотосъемки портрета».

Раскрывая мастерство портретной фотографии студии Harcourt на смартфонах

HONOR 200 Pro открывает новые горизонты в портретной фотографии с мощным режимом HONOR AI Portrait Engine, усиленным искусственным интеллектом.

Студия Harcourt имеет богатую историю работы с живыми легендами — от Роджера Федерера до королевы Иордании. Она славится своими «вечными» портретами, в которых свет и тень создают уникальную визуальную гармонию. Для того, чтобы передать стиль портретов Harcourt в уникальном режиме портретной фотографии HONOR 200 Pro, более 20 экспертов Harcourt и HONOR в течение 400 дней исследовали тысячи сценариев и миллионы данных.

Камера HONOR 200 Pro с разрешением 50 Мп и супердинамическим сенсором H9000 позволяет создавать фотографии с идеальным балансом светотени. Блок камер оснащен ИИ-технологиями, которые улавливают даже самые тонкие нюансы освещения, а улучшенный алгоритм HONOR RAW Domain создает хорошо сбалансированные портреты, управляя экспозицией в ярких областях и сохраняя важные детали.

Кроме того, HONOR 200 Pro имеет 50-мегапиксельную портретную телекамеру со специально разработанным сенсором Sony. Улучшенные светочувствительные возможности HONOR 200 Pro обеспечивает четкую и достоверную съемку отдаленных объектов с исключительной детализацией.

Благодаря этому уникальному сочетанию передовых технологий любой пользователь HONOR 200 Pro может сегодня позволить себе роскошь фотосессии в стиле Harcourt.

Инновационный дисплей для глубокого погружения

Следуя своей приверженности технологиям, ориентированным на человека, HONOR оснастила новинку безопасной регулировкой яркости 3840 Гц, что подтверждено сертификатами TÜV Rheinland Flicker Free Display Certification и TÜV Rheinland Full Care Display Certification. В дисплее HONOR 200 Pro при дневном режиме для комфорта глаз используется функция Natural Tone 2.0, которая подстраивает цветовую температуру под освещение, а ночью Циркадный ночной режим автоматически регулирует синий свет для улучшения качества сна.

Кроме того, экраны серии HONOR 200 поддерживают функцию Adaptive Dimming, которая регулирует яркость экрана в зависимости от внешнего освещения и используемых приложений, обеспечивая более комфортные условия просмотра. С разрешением 1.5K и пиковой яркостью HDR до 4000 нит серия HONOR 200 позволяет пользователям наслаждаться отличной видимостью экрана даже в самых сложных условиях, таких как прямые солнечные лучи.

Улучшенная производительность и бесшовная связь

HONOR 200 Pro оснащен мощной батареей на 5200 мАч, обеспечивающей до 61 часа непрерывного прослушивания музыки на одном заряде. Для максимальной продуктивности он поддерживает быструю зарядку — проводную HONOR SuperCharge мощностью 100 Вт и беспроводную мощностью 66 Вт. Таким образом, полный заряд устройства займет всего 41 минуту. Это идеальный выбор для занятых людей, которые всегда в движении. Смартфон также предлагает 512 Гб оперативной памяти и 12 Гб встроенного хранилища, что позволяет легко хранить и получать доступ к большому объему данных.

Процессор Snapdragon 8s третьего поколения обеспечивает плавную работу и мгновенный отклик. С MagicOS 8.0 HONOR 200 Pro предлагает интеллектуальный пользовательский опыт со множеством умных функций, таких как Magic Portal (автоматически предугадывает намерения пользователя на основе анализа его действий), Magic Capsule (считывает движение глаз пользователя) и Magic Ring (позволяет обмениваться информацией между устройствами экосистемы HONOR), которые делают использование смартфона еще более удобным.

Премиальный сервис

Обладатели новых устройств серии HONOR 200 получат доступ к премиальным гарантийным условиям. Помимо расширенной гарантии 15 месяцев (или +90 дней дополнительного сервиса), компания HONOR предлагает три месяца защиты экрана при механическом повреждении. А для HONOR 200 Pro существует дополнительная опция — три месяца защиты основной камеры при механическом повреждении.

Цвет, цена и доступность

Элегантный HONOR 200 Pro с опцией памяти 12+512 Гб представлен в двух цветах — «Океанический голубой», «Вельветовый черный». Он доступен в Казахстане по цене 359 990 тенге.

Модель HONOR 200 доступна в «Лунном белом», «Вельветовом черном» и «Изумрудном зеленом», в конфигурациях 12+512 Гб или 8+256 Гб. Стоимость базовой модели составляет 259 990 и 299 990 тенге, соответственно. Первые покупатели устройств получат подарки.

Подробная информация об устройствах и точках продаж доступна на официальном сайте HONOR.