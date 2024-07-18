Новый сервис подачи заявок о проблемах города и экологии разработали в Минэкологии

Граждане смогут сообщать о широком спектре проблем городской инфраструктуры через TazaQazaqstanBot.

Минэкологии в рамках масштабной акции «Таза Қазақстан» разработало новый сервис подачи заявок о проблемах города и экологии. Граждане могут сделать это посредством телеграмм-бота @TazaQazaqstanBot. Это позволит каждому неравнодушному жителю страны фотографировать проблемные места или загружать снимки из галереи, указывать местоположение и подробно описывать проблему. Вся информация в виде заявки поступает к оператору от местного исполнительного органа, который классифицирует ее и назначает исполнителя.

Казахстанцы могут сообщать о широком спектре проблем, связанных с состоянием дорог, парков, подъездов, освещения, благоустройства и санитарного состояния общественных и частных территорий.

«В зависимости от категории заявки автоматически устанавливается время, в течение которого исполнитель должен выполнить задачу. По завершении работы исполнитель прикладывает фотографию и, при необходимости, комментарий. В качестве обратной связи пользователи будут получать уведомления о назначении исполнителя и завершении работы прямо в телеграмм-боте. После выполнения заявки они смогут оценить качество выполненных работ и просмотреть все свои заявки», — проинформировали в ведомстве.

В министерстве напомнили, что сервис «Таза Қазақстан» направлен на улучшение качества жизни населения, предоставляя каждому гражданину возможность активно участвовать в поддержании чистоты и порядка.

«Мы верим, что благодаря совместным усилиям каждый населенный пункт нашей необъятной страны станет чище и экологически безопасней», — отмечают в ведомстве.

Однако стоит отметить, что по состоянию на 18 июля 2024 года Telegram не находит такой бот.