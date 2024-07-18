Верховный суд расширил применение электронных браслетов

По статистике в Казахстане ежегодно арестовывают до суда около 11 тысяч лиц.

Число ходатайств органов следствия о санкционировании содержания под стражей подозреваемых по тяжким и особо тяжким преступлениям выросло на 30%. Эта ситуация не отвечает взятому Казахстаном курсу на снижение следственно-арестованных лиц и расширению альтернативных мер пресечения.

Одним из эффективных способов контроля за подозреваемым или обвиняемым является система электронного слежения (электронные браслеты), широко применяемая во всем мире. Она позволяет исключить опасения, что подозреваемый скроется от следствия и суда, продолжит заниматься преступной деятельностью. Это относительно недорогой и гуманный вариант для лиц, вовлеченных в орбиту уголовного преследования. Применение и обслуживание систем электронного мониторинга за подследственными менее затратно для государства, чем содержание их в следственном изоляторе. При этом эти лица могут сохранять свой образ жизни, поддерживать социальные связи, продолжать работать.

После межведомственного совещания, проведенного в апреле текущего года по инициативе верховного суда, в столице стартовал пилотный проект, в рамках которого расширилось применение электронного наблюдения. За время действия пилота следственный суд отказал органам следствия в заключении под стражу 26 подозреваемых. Вместо этого, в отношении них избрана мера пресечения — домашний арест с установкой электронных браслетов.

Основная доля применения средств электронного слежения по делам, расследуемым Антикоррупционной службой — 14, Департаментом полиции — 10, Департаментом экономических расследований — 2. Уже разработан алгоритм применения браслетов. Верховный суд планирует распространить положительный опыт столичного суда на республиканском уровне, что приведет к снижению количества взятых под стражу.

Принимаемые меры полностью соответствуют поручениям Президента страны об обеспечении конституционных прав и свобод личности в уголовном процессе.