КМГ и Eni построят гибридную электростанцию в Жанаозене

Проект предполагает комбинированную генерацию электроэнергии от ВИЭ (ветер и солнце), а также газовую электростанцию для сбалансирования и стабилизации производства электроэнергии.

АО НК «КазМунайГаз» и итальянская энергетическая компания Eni S.p.A. приступили к строительству гибридной электростанции мощностью 247 МВт в Жанаозене. Она будет работать на солнечной, ветровой и газовой энергии. 16 июля в Жанаозене состоялась церемония начала строительства будущей гибридной электростанции с участием председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Асхата Хасенова, главы компании Eni в Казахстане Сегера Хойтинка, вице-министра энергетики Сунгата Есимханова, председателя комитета по вопросам экологии и природопользованию Мажилиса Парламента Едила Жанбыршина и заместителя акима Мангистауской области Аббата Урисбаева.

Мощность солнечной электростанции составит 50 МВт, ветряной — 77 МВт и газовой — 120 МВт. Гибридная электростанция обеспечит стабильную и надежную поставку электроэнергии дочерним компаниям КМГ в регионе, включая АО «Озенмунайгаз» и ТОО «КазГПЗ». Это позволит исключить риски аварийных остановок на производстве из-за частых перебоев с электроснабжением.

На этапе строительства количество задействованных работников составит до 800 человек, на этапе эксплуатации — до 70 человек. Инвестиции будут обеспечены за счет КМГ и Eni на паритетной основе.

Проект также способствует реализации стратегии декарбонизации и снижения углеродного следа КМГ в соответствии с принятыми стратегическими целями компании. Около 40% всей производимой электроэнергии на гибридном проекте будет полностью «зеленой», что способствует значительному сокращению выбросов углекислого газа.

«Такого рода гибридный проект будет реализован в Казахстане впервые. Гибридная электростанция обеспечит стабильную и надежную поставку электроэнергии нефтедобывающим компаниям и газоперерабатывающему заводу КМГ в регионе. Проект использует международный индустриальный опыт Eni и представляет собой новаторское сочетание различных технологий. Это также направлено на диверсификацию и декарбонизацию энергоснабжения Мангистауской области. Кроме того, проект создаст новые возможности для трудоустройства высококвалифицированных специалистов в регионе», — отметил глава КМГ Асхат Хасенов.