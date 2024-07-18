В Казахстане оценят качество баз данных госорганов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Жандоса Шаймарданова.

Жандос Шаймарданов ознакомил Президента с информацией о текущих трендах в национальной и мировой экономике, а также с предложениями по дальнейшей реализации структурных реформ. Также глава Агентства доложил об институциональном усилении основ государственной статистики и управления данными. Бюро национальной статистики наделено полномочиями государственного контроля в отношении административных источников. До конца 2024 года будет проведена оценка качества баз данных девяти государственных органов. Это позволит распространить стандарты качества и международную методологию на административные источники данных.

Жандос Шаймарданов также проинформировал Президента о переходе Агентства от краткосрочного к среднесрочному планированию статистической деятельности на период до трех лет с учетом активного использования административных и альтернативных источников информации. Также он сообщил, что реформы позволят сократить статистическую отчетность до 2 раз, при этом повысится качество данных и доверие к официальной статистике.

По итогам встречи Президент подчеркнул важность качественной проработки социально-экономических реформ и поручил председателю Агентства продолжить дальнейшую работу в этом направлении.