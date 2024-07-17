Готовность Казахстана к внедрению ИИ в структуры экономики оценивается как высокая

На заседании правительства РК под председательством Премьер-Министра Олжаса Бектенова рассмотрели Концепцию развития искусственного интеллекта.

О реализации проектов в отрасли доложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев. Готовность государства к использованию ИИ определяется методикой «Government AI Readiness Index», разработанной британской исследовательской компанией Oxford Insights.

«Казахстан, согласно этой методике, имеет высокие возможности по таким показателям как „цифровой потенциал“ — 76% и „доступность данных“ — 74%. Вместе с тем, ведется работа по наращиванию компетенций по показателю „видение“, связанному с наличием или отсутствием страновых стратегических документов в сфере ИИ», — сообщил министр.

Цель разрабатываемой Концепции — создание экосистемы ИИ, повсеместное внедрение технологий в отраслях экономики и государственном управлении.

Для достижения этих целей в Концепции реализованы следующие 6 направлений:

— данные

— инфраструктура

— человеческий капитал

— научные исследования

— регуляторная среда

— акселерационные программы

Данные — один из ключевых и основополагающих элементов развития искусственного интеллекта. Работу в этом направлении ведет АО «НИТ». Сбор данных государственных органов осуществляется в системе Smart Data Ukimet. К SDU подключено 93 базы данных, в том числе — госорганы, квазигоссектор, частные предприятия, банки второго уровня, вузы и научные центры, обновляющиеся на постоянной основе.

В рамках развития Инфраструктуры предусматривается размещение суперкомпьютера в Казахстане, строительство центров обработки данных в партнерстве с передовыми международными компаниями и организациями, создание национальной платформы ИИ и развитие систем волоконно-оптических линий связи.

Активно ведутся переговоры с международными технологическими компаниями по строительству центра обработки данных. Национальная платформа ИИ будет включать в себя необходимые ресурсы, такие как наборы данных, вычислительные мощности и другие инструменты ИИ. Представленные ресурсы будут доступны государственным органам, стартапам, вузам и ИИ-энтузиастам.

В рамках развития человеческого капитала разрабатывается комплексная инновационная инфраструктура для развития экосистемы ИИ.

Национальный центр Alem.AI на базе музея Нур-Алем станет платформой для сотрудничества между государством, наукой, бизнесом и международными партнерами.

Вместе с тем планируется запуск школ программирования по всей стране с методологией «peer-to-peer», основанной на практическом обучении через реализацию проектов без участия преподавателей. Это способствует взаимодействию студентов и исследовательскому подходу.

Активно развивается международное сотрудничество с передовыми исследовательскими центрами, в том числе с Калифорнийским университетом в Беркли.

«Прорабатывается программа по массовому распространению ИИ в различных сферах жизни граждан. Планируется, что ежегодно мы будем готовить 10 тыс. талантов, 1 тыс. ИИ-специалистов, 100 ИИ-стартапов и 10 научных проектов. Целевым индикатором будет являться увеличение доли вузов, обучающих ИИ, с 20% в 2025 году до 60% в 2029 году», — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Для развития исследований в области Искусственного интеллекта определено два основных направления. Первое — создание большой языковой модели на казахском языке (KazLLM) силами Nazarbayev University и АО «НИТ». Эта модель будет основана на 100 млрд токенов. Для обеспечения высокого качества модели критически важно собрать максимальное количество данных на казахском языке. Для этих целей будет проведен масштабный сбор данных на платформе «Hugging Face», которая является лидером в области машинного обучения и предназначена для обмена исследованиями, на ее базе пользователи могут разрабатывать инструменты и создавать ИИ модели. Взаимодействие с открытым исходным кодом на платформе делает искусственный интеллект более доступным и стимулирует культуру обмена знаниями и прогрессом.

В рамках второго направления совместно с международными компаниями будет разработана большая языковая модель «KazLLM». Эта модель будет основана на 30-40 млрд токенов на основе данных из открытых источников. Проект будет реализован на безвозмездной основе. Планируется представить первую версию KazLLM в декабре текущего года.

В планах ведомства довести к 2029 году количество патентов в области ИИ до 20 в год.

Регуляторная среда предполагает создание условий для безопасного, ответственного и этичного использования ИИ. На основе передовой мировой практики совместно с депутатами мажилиса разработан Законопроект «Об искусственном интеллекте». Законопроект предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, их классификацию, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере.

Акселерационные программы создадут мультипликативный эффект через рост предпринимательской активности на рынке IT. Для максимально широкого охвата всех слоев населения необходимо создать экосистему ИИ, предусматривающую масштабную программу по обучению навыкам ИИ, а также созданию качественного и информативного контента на казахском языке.

«В рамках развития экосистемы сформирована Национальная сборная ИИ из казахстанских специалистов, работающих в международных компаниях Microsoft, Google, Booking и прочих. Ожидается, что реализация вышеуказанных планов и дальнейшее повсеместное внедрение ИИ-продуктов в секторах экономики внесет существенный вклад в рост ВВП», — резюмировал министр.

До 2029 года Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности установлены следующие цели:

— обучение 5 млн человек навыкам ИИ

— подготовка 500 тыс. отраслевых специалистов

— создание 5 казахстанских единорогов

— увеличение IT-экспорта до $5 млрд

— не менее 25 реализованных ИИ-продуктов в секторах экономики ежегодно.