Сеть магазинов M Cosmetic масштабирует бизнес на IT-инфраструктуре Servercore

За два года работы ритейлеру удалось открыть более 100 магазинов, благодаря сильной экспертизе и многолетнему опыту работы материнской компании «Магнит» в сочетании с оперативной и гибкой возможностью развертывания новых мощностей на облачных ресурсах Servercore.

Servercore, международный провайдер IT-инфраструктуры, объявил о реализации совместного проекта с компанией M Cosmetic — крупной торговой сетью товаров для красоты, семьи и дома в Узбекистане. За два года работы ритейлеру удалось открыть более 100 магазинов, благодаря сильной экспертизе и многолетнему опыту работы материнской компании «Магнит» в сочетании с оперативной и гибкой возможностью развертывания новых мощностей на облачных ресурсах Servercore.

На старте операционной деятельности в 2022 году сеть M Cosmetic решила строить всю IT-инфраструктуру в облаке. Для этого компании был необходим провайдер, ресурсы которого смогли бы выдерживать высокие нагрузки ритейл-сервисов и с легкостью масштабироваться при необходимости.

«При запуске бизнеса в Узбекистане выбор облачного провайдера был критичен для нас, так как мы не планировали покупать собственные серверы. Компания Servercore и ее решения прошли строгую проверку на соответствие нашим корпоративным стандартам в области IT-инфраструктуры, что послужило стартом нашего совместного проекта», — отметил Дмитрий Выприцкий, IT-директор торговой сети M Cosmetic.

IT-инфраструктура торговой сети включает в себя базы данных, 1С, файрволы, тикет-систему, системы мониторинга — Zabbix и Grafana, программу лояльности, мобильное приложение и внутренние IT-продукты собственной разработки. Для поддержания стабильной работы такой крупной структуры и всех IT-систем было запущено более 20 облачных серверов кастомной конфигурации с 313 виртуальными ядрами на облачной платформе Servercore. Всё это помогает эффективно управлять работой сотни розничных магазинов, взаимодействовать с поставщиками по всей стране и предоставлять покупателям выбор из более 8 000 позиций продукции.

В настоящее время торговая сеть M Cosmetic активно развивает IT-направление, чтобы оптимизировать логистический цикл и удовлетворить растущий спрос. Также компания планирует и дальше масштабировать бизнес в Узбекистане. Для новых проектов ей потребуется увеличить свои серверные мощности, и команда ритейлера готова повторно выбрать Servercore в качестве технологического партнера.

«Мы обеспечили максимальный уровень отказоустойчивой работы облачных серверов и предоставили удобную систему управления и масштабирования ресурсов для M Cosmetic. Также наши решения обеспечивают безопасность IT-инфраструктуры в соответствии с региональными и мировыми стандартами, а для большей надежности мы настроили бесплатную защиту от DDoS-атак», — добавил Суннат Шамуратов, директор по развитию бизнеса Servercore.