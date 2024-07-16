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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

Это связано с профилактическими работами.

16 июля 2024 12:02, Profit.kz
Рубрики: Связь, Общество

Как поясняют сотрудники «Казтелерадио», для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводятся планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, передает Kazpravda.kz.

«17 июля с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана. Благодарим за понимание и приносим извинения за временные неудобства», — говорится в официальном сообщении.

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