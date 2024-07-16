Более 20 млн госуслуг получили казахстанцы через eGov и eGov Mobile за первую половину 2024 года

Пользователи могут подавать заявки онлайн, не выходя из дома или офиса, что значительно упрощает процесс взаимодействия с государством.

Портал eGov.kz уже автоматизировал более 90% всех госуслуг и сервисов. Учитывая высокий спрос на получение услуг со смартфонов особое внимание уделяется развитию мобильного приложения eGov Mobile. Количество зарегистрированных пользователей портала eGov и приложения eGov Mobile составляет более 14 миллионов граждан, более 1,2 млн из них было зарегистрированы с начала этого года.

Пользователи портала eGov.kz и мобильного приложения eGov Mobile имеют возможность подавать заявки онлайн, не выходя из дома или офиса, что значительно упрощает процесс взаимодействия с государством. На текущий момент портал оказал гражданам более 450 миллионов услуг, а приложение — 66 миллионов услуг.

Портал eGov.kz системно работает над расширением портфеля цифровых государственных услуг. С начала этого года были внесены изменения в услуги, такие как прикрепление к поликлинике и признание документов об образовании (высшем, среднем, техническом и послесреднем).

Топ-3 самых популярных услуги портала eGov.kz за первое полугодие:

— справка о наличии либо отсутствии судимости — 1 390 060;

— выдача справки об отсутствии (наличии) недвижимого имущества физического лица — 1 561 886;

— прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь — 1 420 105.

Для удобства граждан специалисты АО «Национальные информационные технологии» активно переносят услуги и сервисы в приложение eGov Мobile.

Топ-3 самых популярных услуг приложения eGov Mobile за первое полугодие:

— проверка наличия запрета на выезд за рубеж по Реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и Реестру должников по исполнительным производствам — 361 374;

— справка Ф-2 (об отсутствии обременений (залога, ареста) на недвижимость — 225 276;

— справка о наличии либо отсутствии судимости — 1 157 663.

На сегодняшний день сервис «Цифровые документы» в мобильном приложении eGov mobile уже содержит 33 документа, и с момента запуска им воспользовались более 12 млн раз.

Стоит отметить, что для удобства граждан самые популярные госуслуги и сервисы были интегрированы в мобильные приложения нескольких банков второго уровня. Кроме того, все модификации на портале eGov.kz и мобильном приложение eGov Mobile внедряются при тесном взаимодействии и сотрудничестве с государственными органами.