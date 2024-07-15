Казахстанские школьницы вышли в финал Technovation Girls

Восьмилетние Аиша из Астаны и Ева из Усть-Каменогорска разработали прототип приложения для реабилитации детей с нарушением слуха. Свой проект они представят в финале международного технологического конкурса для девушек Technovation Girls в Калифорнии.

Программа Technovation Girls предназначена для девочек 8-18 лет, которым интересно освоить информационные технологии и получить навыки управления проектами и IT-предпринимательства. Ее основная задача — привить девочкам интерес к миру IT и показать, что технологии могут быть эффективным инструментом для изменения мира к лучшему.

«Если вы хотите развиваться в IT, важно найти окружение таких же интересующихся, потому что коммьюнити и общение с другими людьми, у которых с тобой общие интересы, — это очень важно», — рассказывает Мила Баду, ментор программы и старший инженер по тестированию в Яндекс Такси.

Команда Аиши Есет и Евы Журкиной создала прототип приложения для детей с частичной потерей слуха, перенесших операцию по кохлеарной имплантации — IHear. Приложение помогает развивать речь, разговорные навыки. Для тренировки приложение предлагает несколько инструментов, например, речевую гимнастику, звуковой симулятор, различные тесты. Для распознавания объектов через камеру телефона в приложении девочки самостоятельно обучали нейросеть. Проект участвовал в конкурсе в дивизионе Beginners для младших школьников. Идея о приложении, которое помогает детям c нарушением слуха, пришла девочкам из желания помочь своей подруге. «Мы выбрали этот проект, потому что у нас есть подруга Айлин. К сожалению, она с рождения не слышит, и ей сделали операцию по установлению имплантов. И мы решили помочь ей», — рассказывает Аиша.

В этом году Казахстан вошел в ТОП-3 стран по числу поданных заявок во всем мире: заявки подали 2 345 девочек, это рекордное число для Казахстана. 12-недельная программа включала образовательные модули по программированию, бизнес-навыкам, маркетингу и навыкам презентации. Также для участниц прошли лекции от специалистов из Yandex Qazaqstan, научного сообщества и социальных предпринимателей. Участие в программе бесплатное.

За 8 лет существования программы в стране команды из Казахстана 6 раз выходили в финал. В 2017 году команда из Казахстана выиграла гран-при среди 63 других стран.