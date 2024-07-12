Лицензию на услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации можно получить на Elicense.kz

Получение лицензии полностью автоматизировано.

С 1 июля 2024 года на портале Elicense.kz автоматизирована услуга выдачи лицензий на оказание услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения. Лицензию могут получить как юридические лица, так и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя. Срок оказания услуги составляет 15 рабочих дней для выдачи новой лицензии и 3 рабочих дня для переоформления действующей.

Выдача лицензии осуществляется территориальными департаментами Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан, по месту нахождения услугополучателя.

В случае положительного решения государственного органа разрешительный документ в виде лицензии направляется в «Личный кабинет» пользователя на портале Elicense.kz в модуле «Лицензии». В случае отказа по заявлению в модуле «Мои заявления» хранится результат мотивированного отказа.

Необходимо отметить, субъекты предпринимательства, осуществляющие услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации в области здравоохранения обязаны получить лицензию до 1 января 2025 года.

При выдаче лицензии оплачивается лицензионный сбор в размере 10 МРП, при переоформлении — 1 МРП. Оплата осуществляется в любом отделении банка в адрес Налогового органа по месту регистрации юридического лица, либо индивидуального предпринимателя.

Услуга реализована благодаря совместной работе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, Комитета государственных услуг Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и АО «Национальные информационные технологии».