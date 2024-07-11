Фонд KazRockets и RocketTech приглашают на KAZROCKETS Aerospace Tournament 2024

Это крупнейшее в РК соревнование по ракетомодельному спорту.

С 15 по 17 июля 2024 года на аэродроме Байсерке в Алматы пройдет KAZROCKETS Aerospace Tournament 2024, организованный Фондом KazRockets при поддержке Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и RocketTech. Это ежегодное соревнование в Казахстане и Центральной Азии, направленное на развитие ракетомодельного спорта и практической инженерии среди молодежи.

Основная цель турнира — вдохновить молодежь на изучение аэрокосмических технологий и научные исследования. Участники получат уникальную возможность спроектировать, построить и запустить модели ракет.

«Мы стремимся возродить интерес к спортивному ракетомоделизму и стимулировать интерес к наукам и инженерии через конструирование ракет», — говорят организаторы.

В рамках мероприятия пройдут церемония открытия и инструктаж по технике безопасности, после чего участники продемонстрируют свои умения в проектировании и запуске летательных аппаратов в различных классах, таких как S3A, S6A, S4 и ракеты-носители. Также будут организованы проверки оборудования и моделей на соответствие международным стандартам FAI.

Ожидается более 150 участников, включая молодежь от 14 лет, студентов и начинающих специалистов. Участники смогут не только проявить свои технические навыки, но и развить командные и коммуникативные способности, необходимые для успешной карьеры в инженерных и научных областях. Победители турнира получат ценные призы и возможность продолжить обучение и карьеру в аэрокосмической отрасли.