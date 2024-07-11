Когда Казахстан полностью перейдет на цифровое телевидение?

На сегодняшний день цифровым телевидением охвачено более 93% казахстанцев.

Национальный оператор «Казтелерадио» сообщил, что аналоговое телевидение прекратит свое существование в 2025 году. Планируется, что к 2025 году цифровое эфирное телевидение охватит не менее 98% населения Казахстана. Это улучшит качество телесигнала и создаст новые возможности для информационного и культурного обогащения граждан, передает Liter.kz.

«При аналоговом телевещании для передачи изображения и звука используется аналоговый электрический сигнал, и за одной частотой закрепляется один канал. Цифровое вещание, напротив, представляет телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала», — поясняет национальный оператор.

Казахстанцы смогут смотреть отечественные телеканалы в цифровом качестве без абонентской платы. Трансляция телеканалов будет вестись на казахском и русском языках.

Напомним, проект по поэтапному внедрению цифрового эфирного телевещания и полному отключению аналогового телевидения в Казахстане реализуется с 2018 года.

С 1 сентября 2024 года на цифровое телевидение частично перейдут Восточно-Казахстанская, Атырауская и Абайская области.