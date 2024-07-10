Кыргызстан работает над возобновлением обслуживания карт «Мир»

Софт, на котором базируется национальная платежная система «Элкарт», принадлежит европейским партнерам.

В Кыргызстане проводится работа по возобновлению обслуживания карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщил министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, передает Sputnik.

По его словам, на заседании кыргызско-российской межправительственной комиссии один из вопросов повестки дня — возобновление работы платежных систем. Министр напомнил, что софт, на котором базируется национальная платежная система КР «Элкарт», принадлежит европейским партнерам, по требованию которых пришлось отказаться от обслуживания карт «Мир».

«Мы ищем новые пути, новое программное обеспечение. Межбанковский процессинговый центр работает над разработкой собственного продукта. Думаю, как только этот процесс будет завершен, обслуживание карт возобновится», — сказал Амангельдиев.