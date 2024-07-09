Qazaqstan Investment Corporation и гонконгская HSITP договорились о сотрудничестве

Стороны подписали соответствующий меморандум.

Qazaqstan Investment Corporation и Инновационный и технологический парк Гонконг-Шэньчжэнь (HSITP) подписали Меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились о совместном сотрудничестве по развитию инноваций и технологий в Казахстане, Гонконге и других странах, вовлеченных в инициативу «Пояс и Путь».

Подписание документа состоялось во время проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества (SCO) в Астане. Подписи под меморандумом поставили председатель правления QIC Ерболат Жолат и генеральный директор HSITP Винсент Ма.

«QIC — ключевой участник и двигатель венчурного рынка и рынка прямых инвестиций в Казахстане. Приоритет корпорации — использовать возможности, способствующие росту и развитию национальной экономики. Мы ожидаем, что сотрудничество с HSITP позволит объединить таланты, ресурсы и рынки двух стран в развитии инноваций и технологий, тем самым способствуя созданию устойчивой экосистемы IT в регионе», — высказался Ерболат Жолат, председатель правления Qazaqstan Investment Corporation.

Согласно меморандуму стороны намерены оказывать поддержку технологическим венчурным компаниям и инновационным проектам посредством предоставления доступа к программам предпринимательства и инфраструктуре технопарка HSITP, а также оказывать поддержку по основным операционным процессам компаний для развития их бизнеса в регионе Центральной Азии с упором на Казахстан, а также в Гонконге и материковом Китае.

«Благодаря сотрудничеству с QIC наши технологические предприятия и стартапы смогут получить доступ к рынку Центральной Азии, который является одним из наиболее привлекательных для расширения бизнеса развивающихся рынков. QIC также станет значимым партнером-акселератором для наших технологических компаний на различных этапах их развития», — заявил Винсент Ма, генеральный директор HSITP.