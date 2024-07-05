В Астане состоялась первая стратегическая сессия по вопросам развития отрасли ЦОД и облачных сервисов

Участники обсудили ключевые события, повлиявшие на развитие отечественной отрасли, текущую ситуацию на рынке, международный опыт и мировые тренды.

Ассоциация операторов центров обработки данных и облачных провайдеров провела стратегическую сессию «ЦОДы Республики Казахстан. Образ будущего», посвященную вопросам развития индустрии центров обработки данных и облачных сервисов. Мероприятие прошло 21 и 22 июня совместно с отраслевым аналитическим агентством iKS-Consulting при поддержке Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК во главе с председателем этого комитета Ержаном Мейрамовым. В стратегической сессии приняли участие представители ведущих коммерческих и государственных операторов ЦОД и облачных провайдеров, работающих в стране, отраслевые эксперты, руководители и сотрудники Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК.

Участники в формате открытой дискуссии обсудили ключевые события, повлиявшие на развитие отечественной отрасли, текущую ситуацию на рынке, международный опыт и мировые тренды, обменялись стратегическим видением перспектив развития индустрии хранения и обработки данных в Казахстане. Отдельное внимание было уделено анализу факторов, влияющих на развитие спроса в коммерческом сегменте, и необходимых действий со стороны рынка и государства для создания условий активного развития инфраструктуры ЦОД для удовлетворения потребностей цифровизации отраслей экономики страны. Общее понимание по ключевым вопросам, выработанное участниками в ходе стратегической сессии, будет принято за основу создания стратегического документа развития отрасли ЦОД и облачных услуг Казахстана до 2028 года.

«На сегодняшний день инфраструктура центров обработки данных является основополагающей для цифровой трансформации страны. Благодаря ей гражданам обеспечивается доступность множества государственных и негосударственных сервисов в онлайн-режиме, что в итоге оказывает огромное влияние на улучшение качества жизни населения. Министерство принимает меры по формированию долгосрочного видения развития этого рынка и выстраиванию системной работы со всеми его участниками. Проведенная стратегическая сессия позволила нам открыто обменяться мнениями и заложить фундамент для формирования комплексного подхода к развитию отрасли в среднесрочной перспективе», — отметил Ержан Мейрамов.

«Коллективная работа участников рынка ЦОД и облачных услуг, а также крупных владельцев инфраструктуры центров обработки данных позволяет совместно формировать стратегические направления развития рынка, а также выстраивать работу с государством в части гармонизации отраслевого регулирования в духе конструктивного диалога и партнерства. В совокупности эти усилия способствуют как повышению коммерческой привлекательности отрасли, так и содействуют решению ключевых задач государственных программ цифровизации, направленных на улучшение качества жизни нашего общества», — говорит Светлана Черненко, генеральный директор Ассоциации операторов ЦОД и облачных сервисов РК.

«Рынок ЦОД и облачного провайдинга Республики Казахстан находится на стадии качественной трансформации. Темпы цифровизации бизнеса, госуправления и в целом жизни людей формируют новые требования к участникам рынка, как с точки зрения наращивания масштабов и темпов ввода новых мощностей, так и с точки зрения сервисной и продуктовой гибкости. Рынок постепенно отходит от модели, при которой ЦОДы и виртуальная инфраструктура являются всего лишь дополнительными сервисами. Сохраняются вызовы, связанные с привлечением финансирования для реализации новых проектов, формированием кадрового резерва с учетом планов развития, однако высокий уровень утилизации существующей инфраструктуры свидетельствует о том, что участники рынка с этими вызовами успешно справляются, удовлетворяя сформировавшийся спрос и формируя новые запросы для будущих проектов», — добавил Дмитрий Горкавенко, директор по развитию бизнеса iKS-Consulting.