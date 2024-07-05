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Какие сделки нельзя заверять электронной подписью

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 июля.

5 июля 2024 10:59, Profit.kz
Рубрики: Общество

МЦРИАП подготовил проект приказа «Об утверждении перечня сделок, которые не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи», передает Zakon.kz.

В частности, не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи:

— сделки, согласно законодательству РК, подлежащие нотариальному удостоверению или обязательной государственной регистрации;
— сделки с квазигосударственными организациями;
— сделки, включающие передачу персональных данных третьих лиц;
— сделки, заключаемые между тремя и более сторонами;
— сделки в сфере оборота лекарственных препаратов, земельных отношений, деятельности оборонных предприятий и критической инфраструктуры.

Документ разработан в целях реализации пилотной статьи 20-1 закона «Об информатизации» со сроком до 1 июля 2026 года, в которой сказано, что сделки, удостоверенные посредством простой электронной подписи, равнозначны подписанным документам на бумажных носителях, за исключением сделок, подлежащих нотариальному удостоверению или обязательной государственной регистрации, и сделок, перечень которых утверждается уполномоченным органом, при выполнении определенных условий.

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