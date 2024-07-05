Какие сделки нельзя заверять электронной подписью

Проект приказа размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 18 июля.

МЦРИАП подготовил проект приказа «Об утверждении перечня сделок, которые не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи», передает Zakon.kz.

В частности, не подлежат удостоверению посредством простой электронной подписи:

— сделки, согласно законодательству РК, подлежащие нотариальному удостоверению или обязательной государственной регистрации;

— сделки с квазигосударственными организациями;

— сделки, включающие передачу персональных данных третьих лиц;

— сделки, заключаемые между тремя и более сторонами;

— сделки в сфере оборота лекарственных препаратов, земельных отношений, деятельности оборонных предприятий и критической инфраструктуры.

Документ разработан в целях реализации пилотной статьи 20-1 закона «Об информатизации» со сроком до 1 июля 2026 года, в которой сказано, что сделки, удостоверенные посредством простой электронной подписи, равнозначны подписанным документам на бумажных носителях, за исключением сделок, подлежащих нотариальному удостоверению или обязательной государственной регистрации, и сделок, перечень которых утверждается уполномоченным органом, при выполнении определенных условий.