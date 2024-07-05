Нацбанк обратился с предупреждением казахстанцам

Злоумышленниками в Instagram создана фэйковая страница national_bank_kazakhstan.

Национальный банк Казахстана предупреждает граждан об участившихся случаях мошенничества, на этот раз — с использованием поддельных страниц монетарного регулятора в социальных сетях. Национальный банк напоминает, что единственным официальным аккаунтом регулятора в социальной сети Instagram является national_bank_of_kazakhstan, передает Zakon.kz.

«Создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели: от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан. Пользуясь схожими и созвучными доменными именами с Национальным банком, злоумышленники создают фэйковые почтовые адреса регулятора для рассылки фишинговых писем. В таких письмах, как правило, содержатся ссылки на поддельный сайт или просьбы ознакомиться со срочными документами и платежными распоряжениями. При этом, в случае перехода по ссылке, мобильное устройство пользователя незаметно для него заражается вредоносным программным обеспечением, которое в последствии используется для удаленного управления устройством», — заявили в НБК.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам. Также в пресс-службе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением.

«В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан. Для получения консультации можно обратиться в контакт-центр Национального банка Казахстана по короткому номеру 1477», — заключили в НБК.