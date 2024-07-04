Запущен бесплатный портал для повышения уровня кибергигиены казахстанцев

Комитет по информационной безопасности МЦРИАП проводит обучающие мероприятия для государственных органов и организаций, а также разъяснительную работу для населения по вопросам обеспечения кибербезопасности.

Комитет по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК совместно с казахстанской компанией MSSP.Global запустил бесплатный портал Citizensec.kz для населения.

В 80% случаев успешные кибератаки происходят из-за халатности сотрудников организации и недостаточных знаний граждан о базовых принципах кибербезопасности при использовании цифровых сервисов. Портал Citizensec.kz направлен на повышение кибергигиены населения через короткие ролики, которые рассказывают про безопасность в интернете, в том числе — про парольную политику, фишинг, безопасность в социальных сетях, защиту персональных данных и электронной цифровой подписи и т. д.

Кроме того, на портале имеется методология информационной безопасности, которая нацелена на создание безопасной цифровой среды, включая анализ текущих мер безопасности, оценку их эффективности и внедрение новых решений в соответствии с требованиями национального законодательства и международных стандартов.

Следует отметить, что повышение осведомленности населения по вопросам кибергигиены является одной из задач Концепции цифровой трансформации, развития отрасли информационно-коммуникационных технологий и кибербезопасности на 2023–2029 годы (постановление правительства РК от 28 марта 2023 года № 269). На сегодняшний день, уровень осведомленности населения по вопросам кибербезопасности составляет 80,4%.