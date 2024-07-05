«Казахтелеком» дарит клиентам бесплатный доступ к электронному документообороту

СЭД от «Казахтелеком» – это полный цикл работы с документами в онлайн-формате, их подписание с использованием ЭЦП, отправка в три клика, безопасное хранение в ЦОД уровня надежности TIER III.

К своему 30-летию телеком-оператор «Казахтелеком» дарит всем корпоративным абонентам (В2В, В2G, B2O, ОФД) бесплатный доступ к системе электронного документооборота Ismet Docs. С 1 июля до 30 сентября на портале Ismet.kz будет возможность формирования и подписания документов в электронном формате без ограничений по объему и количеству.

Система электронного документооборота от «Казахтелеком» — это полный цикл работы с документами в онлайн-формате, их подписание с использованием ЭЦП, отправка документа в три клика, надежное и безопасное хранение в ЦОД уровня надежности TIER III, а также статистика и быстрый поиск необходимых бумаг по параметрам и фильтрам. Среди преимуществ также скорость: если согласование, подписание и доставка бумажного документа занимает от 5 часов до 10 дней, то в электронном формате эти процедуры занимают всего пару минут.

«В честь юбилея компании мы дарим нашим клиентам возможность воспользоваться электронным документооборотом на портале Ismet.kz бесплатно. Это отличная возможность для предпринимателей освободить бизнес от бумажной работы, ускорить обмен документами, сократить затраты и тем самым добиться эффективности оперативных процессов», — отметила директор по цифровизации ДКБ АО «Казахтелеком» Айкен Серкебаева.

Корпоративные клиенты, перешедшие на Ismet Docs, уже оценили ускоренное подписание документов, быструю отправку и гарантированную их доставку адресату. К тому же, электронные документы, подписанные ЭЦП, равны бумажным и не требуют дублирования на бумаге. Это лучшее решение для дистанционной работы. После окончания акции, 30 сентября, создание новых документов будет ограничено до приобретения платной подписки, а уже созданные документы будут храниться до 31 декабря текущего года.