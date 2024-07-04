Как будут работать операторы связи при ЧС?

МЦРИАП разработало правила формирования и предоставления данных операторами связи.

Правила формирования и предоставления агрегированных данных при чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера, вызванных стихийными бедствиями (землетрясения, сели, лавины, наводнения и другие), кризисными экологическими ситуациями, природными пожарами, эпидемиями, распространяются на всех операторов связи, осуществляющих деятельность на территории Казахстана и оказывающих услуги связи. Предусматривается, что уполномоченный орган или оперативный штаб направляют запрос на агрегированные данные операторам связи или владельцам сетей связи в зависимости от целей применения таких данных доступными способами (через информационные системы, интернет-ресурсы государственного органа), передает Zakon.kz.

Запрос направляется одним из следующих способов: в электронном виде; на бумажном носителе. Агрегированные данные запрашиваются по местоположению абонентов, по количеству на заданной территории, по возрастной категории, половой принадлежности для устранения опасности жизни и здоровью людей, а также для окружающей среды. При направлении запроса в электронном виде или на бумажном носителе указывается цель обращения, категории агрегированных данных, а также срок предоставления таких данных.

В свою очередь операторы связи формируют агрегированные данные, затем предоставляют в адрес уполномоченного органа или оперативного штаба запрашиваемые данные в сроки и в порядке, указанные в запросе. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций уполномоченный орган передает агрегированные данные республиканским службам гражданской защиты.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 18 июля.