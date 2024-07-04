Более 100 юных астанчанок бесплатно получают образование в IT-отрасли

В Астане стартовал проект RoboTechnoGirls.

В столичной компании «Роботек» открыта летняя школа, в которой более ста девочек бесплатно получат первые знания по программированию и конструированию, приобщатся к информационным технологиям, робототехнике, инженерии, искусственному интеллекту. RoboTechnoGirls поможет разрушить гендерные стереотипы и вдохновит девочек на интерес к STEM-образованию и IT-отрасли в целом, передает Liter.kz.

Меморандум о создании уникального проекта RoboTechnoGirls был подписан между некоммерческой организацией TechnoWomen Asia и Роботеком. В программе RoboTechnoGirls — множество тематических встреч с самыми известными лидерами казахстанской IT-отрасли, на которых будут представлены востребованные профессии завтрашнего дня. Уже сегодня участницы проекта намерены осваивать веб-аналитику, data science, системы кибербезопасности и другие глобальные компетенции. Сейчас планируется дальнейшее масштабирование уникального проекта во всех регионах.