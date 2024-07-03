Число финтех-стартапов в Казахстане выросло в 4 раза за последние 5 лет

Ожидается, что все сегменты финтех-рынка Казахстана продолжат демонстрировать двузначный среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2022 по 2027 год.

RISE Research совместно с Национальной платежной корпорацией Казахстана, Mastercard и Tarlan Payments провела масштабный анализ финтех-рынка Казахстана. В рамках исследования был проведен опрос, в котором приняло участие более 100 компаний в сфере финансовых и платежных технологий.

Согласно полученным данным, Казахстан находится в авангарде развития цифровых финансов среди стран СНГ и Европы. За последние семь лет среднегодовой темп роста безналичных платежей составил 81%, и теперь на них приходится 89% всех транзакций. Кроме того, за период с 2019 по 2023 год число активных пользователей онлайн-банкинга увеличилось в 4,6 раза (с 5 млн до 23,1 млн).

Рост финтех-индустрии подкрепляется развитием финтех-направления в венчурной отрасли страны. За последние пять лет число финтех-стартапов достигло в общей сложности 200 компаний, закрепив за собой роль лидера по объему привлеченных венчурных инвестиций. На долю отрасли в 2023 году пришлось 40% всего венчурного финансирования в Казахстане.

Главным драйвером развития финансовых и платежных технологий в стране по-прежнему остается банковский сектор. Вместе с этим за последние пять лет число небанковских финтехов выросло в четыре раза, появилось больше специализированных направлений, таких как крипто биржи, eKYC, AML, антифрод и диджитал кредитование, что говорит о расширении и углублении финтех-экосистемы, о росте зрелости участников рынка.

О зрелости казахстанского финтех-рынка также свидетельствует и ключевой тренд последних лет — синергия традиционных банков со стартапами, включая e-commerce, где именно банки выступают ключевыми партнерами и инвесторами. При этом развитие рынка во всей исторической перспективе сопровождалось активной ролью регулятора, включая законодательные реформы, программы и стратегии, создание цифровой финансовой инфраструктуры, что играло и играет ключевую роль в стимулировании роста и развития финтех-сектора.

Эксперты отмечают, что развитие экосистемы финтеха в Казахстане происходит с момента обретения страной независимости, но последние восемь лет стали особенно заметными с точки зрения нормативно-правового регулирования, значимых событий и инициатив.

Среди главных трендов, формирующих финтех-рынок страны прямо сейчас, специалисты выделяют:

— внедрение искусственного интеллекта;

— синергия финтеха и цифровых государственных услуг (Govtech);

— новые цифровые финансовые продукты для МСБ;

— сервисы рассрочки (BNPL);

— Цифровой тенге;

— развитие концепции открытого банкинга;

— цифровые финансовые активы.

Ожидается, что все сегменты финтех-рынка Казахстана продолжат демонстрировать двузначный среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2022 по 2027 год.