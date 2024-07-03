Yandex Qazaqstan добавил в Карты 3D-достопримечательности Казахстана

Проект реализован в партнерстве с Kazakh Tourism.

В рамках долгосрочного партнерства Kazakh Tourism и Yandex Qazaqstan в Картах появились трехмерные модели достопримечательностей Алматы и Астаны. Проект реализован при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан. Объемные цветные макеты зданий и памятников помогут лучше ориентироваться в городе. Также они позволят гостям северной и южной столиц близко познакомиться со знаковыми местами Казахстана, а их жителям — взглянуть на знакомые места с новых ракурсов.

Так, в Астане можно рассмотреть монумент «Байтерек», Триумфальную арку «Мәңгілік ел», театр «Астана Опера», Центральную мечеть, международный выставочный центр Expo. Среди 3D-моделей Алматы — гостиница «Казахстан», Казахский национальный театр оперы и балета имени Абая, телебашня «Коктобе», а также высокогорный спортивный комплекс «Медеу».

Все модели детально проработаны: видны особенности архитектуры, надписи, цвета, тени, угадывается текстура объектов. При переключении на ночную тему у достопримечательностей появляется подсветка, как в реальном городе с наступлением сумерек. При планировании поездки можно заранее виртуально прогуляться по всем достопримечательностям города, придумать ракурсы для фото и маршруты для прогулки.

Чтобы увидеть 3D-модель в приложении, достаточно ввести в поисковой строке название места или найти объект на карте и приблизить его. А чтобы посмотреть на трехмерную модель не сверху, а со стороны, нужно сделать параллельное движение двумя пальцами вверх по экрану. Так же двумя пальцами можно вращать карту и рассматривать объект с разных сторон.

Все модели сразу можно увидеть в подборках. Для этого нужно зайти в приложение Яндекс Карты, нажать на поиск мест и адресов и выбрать «Подборки мест». Они подготовлены на основе данных Almaty Tourism Bureau и Visit Astana и доступны на казахском, английском и русском языке.

«Наша главная задача — создавать современные, интуитивно понятные карты, которые все реже опираются на условные обозначения и все чаще отображают узнаваемые объекты из реальной жизни. Так, в рамках нашего нового проекта с Kazakh Tourism за 600 часов интенсивной проработки командой дизайнеров целых 17 достопримечательностей Казахстана обрели объем, цвет и реалистичный масштаб по отношению к другим объектам на карте. Теперь пользователям будет еще легче найти нужный район или сориентироваться в нем, а также изучить знаковые места со всех ракурсов», — отметил Андрей Столяров, руководитель группы визуализации Яндекс Карт.

«Мы рады сотрудничать с Yandex Qazaqstan. Наша совместная работа направлена на повышение доступности туристских объектов и создание удобств в навигации для пользователей. Размещение информации на картах привлекает большее внимание к нашему культурному и историческому наследию», — отметил Кайрат Садвакасов, председатель правления АО «НК „Kazakh Tourism“».