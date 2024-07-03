Казахстанцы смогут поступить на службу по контракту онлайн

Министерство обороны запустит пилотный проект по цифровизации поступления на воинскую службу.

Приказ утверждает алгоритм действий по отбору и приему граждан на воинскую службу по контракту на должности рядового и сержантского составов посредством информационной системы «Сервис по приему на воинскую службу по контракту» (Jauynger.gov.kz). Наряду с использованием цифровых сведений в случае отсутствия интеграции с государственными базами данных предполагается использовать копии документов в формате PDF. По мере подключения интеграции с ГБД документы в формате PDF исключаются, приоритет отдается цифровым сведениям из ГБД, передает Zakon.kz.

Как поясняют в Министерстве обороны, принятие проекта позволит решить вопрос автоматизации и цифровизации процесса оформления на военную службу по контракту, снизить издержки, сократить время оформления и уменьшить коррупционные риски.

Документ размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 16 июля.