В Казахстане появится один из крупнейших распределительных центров электронной коммерции в Центральной Азии

Он обеспечит оперативную обработку товаров и их доставку в страны ЕС, ЕАЭС и Центральной Азии.

Внедрение интеллектуальных IT-решений позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев в ходе встречи с председателем правления и основателем YTO Express Co. Ю Вэйцзяем отметил, что рынок электронной торговли в Казахстане стремительно развивается, демонстрируя ежегодный рост более 20%.

«Китайский рынок электронной коммерции поражает своими объемами, где более 70% продаж осуществляется онлайн. Казахстан с его выгодным географическим положением стремится стать ключевой транзитной зоной международной электронной торговли. Совместный проект с Казпочтой по созданию распределительного центра в Казахстане придаст новый импульс развитию трансграничной торговли», — сообщил министр торговли Казахстана.

Ю Вэйцзя подчеркнул, что этот проект является уникальным в Центральной Азии и охватит весь регион. Для расширения глобальных логистических узлов компания также планирует построить еще 5 распределительных центров в других странах.

«В прошлом году мы начали активно сотрудничать с акиматом Алматы. Это долгосрочный проект, который усилит взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество двух стран. Для основы сотрудничества мы открыли в Китае 3 бондовых склада: в Шанхае, Нанкине и Ухане. Этот проект единственный в Центральной Азии, который охватит весь регион. Помимо этого распределительного центра мы планируем построить еще 5 центров — в США, Бразилии, Таиланде, Будапеште и Дубае», — сообщил Ю Вэйцзя.

Китайская сторона намерена реализовать проект в ближайшей перспективе. Арман Шаккалиев подтвердил готовность Казахстана продолжать активную работу. По итогам встречи стороны договорились подписать план совместных действий. Этот проект станет важным шагом на пути к укреплению экономических связей и развитию международной онлайн торговли в регионе.