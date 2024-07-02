Руководители Казахстана повышают свой профессионализм

1 июля на площадке университета Narxoz стартовал IX сезон уникальной образовательной программы Professionalize Kazakhstan (K-PRO).

Участниками программы стало более 100 профессиональных руководителей уровня C-Level из разных областей. Главная задача K-PRO — сформировать в стране класс ярких лидеров с развитыми компетенциями, которые смогут вывести бизнес на новый, более технологический уровень. Например, в этом году особое внимание будет уделяться нарастающей роли искусственного интеллекта в бизнесе.

Органичное следование трендам достигается посредством разных подходов к обучению. Во-первых, участники заранее поделены на команды, что позволяет им оказаться в кругу незнакомцев. Цель команды — презентовать себя, для чего необходимо пройти несколько этапов подготовки. Мозговые штурмы, дискуссии и коллективные споры — прекрасный инструмент, позволяющий привнести гораздо больше идей, чем это сделал бы индивид. Работу каждой группы координирует ментор, что делает ее более слаженной и продуктивной.

Во-вторых, в ходе обучения участники получают разнообразный лекционный материал от приглашенных экспертов. В этом сезоне своим опытом с участниками поделятся представители Centras Group, EY, Resmi Group, Amazon, Home Credit Bank и многих других компаний. Также каждый вечер предусмотрены встречи со специальными гостями, среди которых — представители не только бизнеса, но и креативной индустрии, спорта и прочих сфер.

В-третьих, участие в K-PRO подразумевает выезд «в поле». В программе — посещение предприятий разного направления, благодаря чему участники получат полную картину работы на производстве. А разброс от ресторана быстрого обслуживания Popeyes до завода Hyundai делают ее «трехмерной».

Помимо учебных и рабочих активностей для участников также предусмотрен тимбилдинг и секции личностного развития. По окончании двухнедельного обучения программа продолжится, и в течение следующего года на свет появятся проекты, зерно которых было заложено на основных сессиях K-PRO. А список из более чем 700 выпускников, прошедших программу за восемь лет, пополнится еще несколькими десятками успешных кейсов.

Программа K-PRO является социальным проектом, участие в ней бесплатное (после одобрения заявки). Подать заявку может любой казахстанский руководитель уровня C-Level вне зависимости от пола, возраста или места проживания. За 8 лет через программу прошло более 1200 выпускников, выступило около 100 спикеров, среди которых много известных имен с богатым профессиональным опытом: Умут Шаяхметова («Халык банк»), Алина Алдамберген («Казахстанская фондовая биржа»), Еркин Татишев (Kusto Group), Алмас Чукин (экономист), Ерлан Досымбеков (EY), Алмаз Шарман (Академия профилактической медицины), Сакен Жумашев (KPMG), Арманжан Байтасов («Тан»), Ермек Турсунов (писатель и кинорежиссер) и др. Участники программы получили важные прикладные знания из первых уст, а также положили в свой багаж много пользы от нетворкинга. Их истории вы можете прочитать здесь.

«Миссия нашей программы — сформировать в стране класс профессиональных руководителей уровня C-Level, ярких лидеров с развитыми компетенциями, чтобы совершать прорывы в разных сферах и поднимать конкурентоспособность Казахстана на международном уровне», — рассказал Ельдар Абдразаков, основатель группы компаний «Сентрас», инициатор K-PRO.