В качестве технической основы проекта были выбраны решения Informatica.

Банк ЦентрКредит реализует проект по реинжинирингу корпоративного хранилища данных. В качестве технической основы проекта были выбраны решения Informatica. К настоящему моменту полностью внедрена промышленная платформа интеграции данных Informatica PowerCenter и Informatica Change Data Capture (СDC), на этапе внедрения находятся еще несколько решений по управлению качеством данных.

Реализация проекта позволит Банку ЦентрКредит адаптировать корпоративное хранилище данных к современным требованиям с точки зрения ИТ-архитектуры, производительности и скорости подготовки отчетности.

Корпоративное хранилище данных было создано в Банке ЦентрКредит еще 12 лет назад. Однако со временем назрела необходимость модернизации существующей системы хранения данных, чтобы она отвечала текущим требованиям со стороны бизнес-подразделений.

ETL-платформа интеграции данных Informatica PowerCenter, которая уже внедрена в банке в рамках реинжиниринга корпоративного хранилища данных, дает возможность извлечения и трансформации данных из любых баз данных, систем, мейнфреймов, XML- и плоских файлов. Благодаря этому Банк ЦентрКредит сможет решать широкий спектр задач, связанных с интеграцией и синхронизацией данных.

Вместе с Informatica PowerCenter в своих процессах банк использует решение Informatica PowerExchange for Database — CDC Option, которое предназначено для извлечения данных из источников (в первую очередь, баз данных) в режиме реального времени. Программное обеспечение эффективно извлекает данные из источников и обеспечивает быструю загрузку в принимающую систему. С этим решением по репликации данных ИТ-подразделение может более эффективно извлекать, перемещать данные и синхронизировать между системами для повышения их доступности, качества и целостности.

Также в рамках проекта используются и другие решения Informatica. Так, чтобы собрать все метаданные в едином репозитории и обеспечить фундамент реализации любых проектов, опирающихся на данные, в ИТ-инфраструктуру банка встроен Enterprise Data Catalog. Наряду с EDC у банка имеется модуль сканирования метаданных (AdvancedScanner), который позволяет сканировать хранимые процедуры непосредственно в СУБД и строить data lineage на основании динамических, параметризированных и сложносоставных скриптов. Решение Informatica Axon Data Governance позволит консолидировать все знания о данных как о ключевых активах банка, что даст возможность эффективно управлять корпоративными данными и повышать операционную эффективность кредитной организации. Продукт Informatica Data Quality помогает управлять решениями по проверке и обеспечению качества данных, а это, в свою очередь, приводит к существенному снижению рисков в работе банка.

«С момента создания корпоративного хранилища данных в банке на рынке появились новые технологии, которые дают существенный выигрыш как в эффективности обработки информации, так и в глубине анализа данных. Правильное управление данными играет ключевую роль в оптимизации рисков, предложении персонализированных продуктов, улучшении качества обслуживания и развитии лояльности клиентов. В 2023 году наш банк инвестировал в проект по рефакторингу корпоративного хранилища данных, и благодаря передовым решениям нашего партнера — американского производителя ПО Informatica — БЦК обладает необходимыми инструментами для успешного функционирования в условиях цифровой трансформации Казахстана», — говорит Рубина Лозовая, CDO, Вице-президент по управлению данными и розничному риск-менеджменту, Банк ЦентрКредит.

«Сегодня многие банковские организации сталкиваются с ситуацией, когда из-за кратного роста массивов данных созданные в предыдущие годы корпоративные хранилища данных перестают справляться с нагрузкой и уже не отвечают возросшим требованиям бизнеса. В этом случае оптимальным выходом становится поэтапная модернизация КХД путем внедрения высокотехнологичных инструментов для работы с данными. Так, решения международного класса от Informatica снимают ограничения по масштабированию корпоративного хранилища данных, повышают производительность сервисов хранилища, оптимизируют структуру хранения данных. Они станут надежной базой как для оптимизации внутренних бизнес-процессов, так и для создания новых точек роста в конкурентной банковской среде», — отметил Канат Абиров, генеральный директор DIS Group СНГ (мастер-дистрибьютор компании Informatica).