Во всех 23 школах Жезказгана установлены системы контроля и управления доступом

Также в школах разместили кнопки SOS.

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Ростислав Коняшкин провел встречу с населением и прием граждан в рамках рабочей поездки в Улытауской области. В мероприятии также приняли участие руководство Комитета государственных услуг и Комитета телекоммуникаций министерства, представители НАО «Правительство для граждан» и акимата области.

На сегодняшний день инфраструктура области по обслуживанию населения состоит из 7 отделов ЦОНов, 15 бэк-офисов, 32 точек доступа Connection Point и 1 сектора спецЦОНов. За первые четыре месяца текущего года в ЦОНах оказано 152 тыс. государственных услуг.

Как отметил Ростислав Коняшкин, сейчас у казахстанцев уже отпала необходимость носить с собой большое количество документов благодаря наличию в телефоне 33 цифровых документов. Этот список увеличивается по запросам и предложениям населения.

«Необходимо отметить индивидуальную целенаправленную работу министерства по развитию цифровых сервисов, востребованных гражданами. Например, ранее для оформления доверенности требовалось личное присутствие клиента для подписания документа и заверения нотариусом. Теперь можно оформить нотариальные доверенности онлайн, через сервис „Цифровой нотариат“ в приложении eGov Mobile. В Улытауской области с момента запуска сервиса в 2023 году через этот сервис выдана 31 доверенность», — заявили в ведомстве.

Также 55% регистраций автомобилей по республике ведется в онлайн формате. Улытауская область пользовалась этим сервисом 20 тысяч раз.

В рамках концепции Smart City по построению умных городов в области Ұлытау введен в эксплуатацию единый контакт-центр «109». На данный момент звонки поступают со всех сотовых операторов и городских номеров с территории области.

«В городе Жезказган для обеспечения безопасности во всех 23 школах установлены системы контроля и управления доступом и SOS-кнопки. В этом году планируется увеличение количества камер видеонаблюдения на 900 шт., которые будут подключены к Центру оперативного управления ДП области. Установка новых камер начата в июне текущего года», — отметил вице-министр.

Также в настоящее время в стране растет спрос на ИТ-специалистов. Технопарк Astana hub разработал программу «Tech Orda», направленную на подготовку квалифицированных IT-специалистов в стране. В 2023 году из Улытауской области в ней приняло участие 8 студентов.

На сегодняшний день в РК функционирует 14 региональных IT-хабов. В г. Жезказган открытие регионального IT-хаба планируется в III квартале текущего года.