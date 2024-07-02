Yandex Qazaqstan представил двуязычную Алису в умных колонках

Она говорит по-казахски и по-русски.

На фестивале Yandex Qazaqstan Day представили Алису в умных колонках, которая может общаться по-казахски. Она освоила второй язык, помимо русского, и теперь сама переключается с одного на другой во время беседы. Это первая в мире двуязычная Алиса в умных устройствах.

Например, пользователь может сказать: таймерді он минутқа орнат. И Алиса ответит: жақсы, 10 минут, санақ басталды. А если затем спросить: Алиса, куда сходить в Алматы вечером? — виртуальный ассистент по-русски подскажет интересные места.

Двуязычная Алиса доступна как в новых, так и в ранее купленных колонках Яндекса. Эту функцию можно включить в Станции Миди, Макс с Zigbee, Станции 2, Мини с часами, Мини, Лайт и Макс. Для этого достаточно зайти в приложение «Дом с Алисой», выбрать колонку, затем — «Язык ассистента» в настройках, а потом — «Қазакша + Русский».

До сих пор Алиса владела казахским только в мобильных приложениях Яндекс и Яндекс Браузер — например, могла рассказать прогноз погоды, интересный факт или шутку. Раньше ассистент отвечал на том языке, который пользователь выбрал в настройках. Теперь в приложениях Алиса сама переключается между двумя языками — для этого достаточно один раз выбрать в настройках казахский. Виртуальный ассистент также научился понимать еще больше команд на этом языке — как в колонках, так и в приложениях. К примеру, Алиса может поставить музыку, настроить таймер и будильник, управлять умным домом.

Каждый день через приложения Яндекса люди по-казахски задают Алисе до 200 тыс. вопросов. В Казахстане ежедневно пользователи около 1 млн раз обращаются к ассистенту в колонках с просьбой поставить музыку, 800 тыс. раз — поболтать, 150 тыс. — рассказать про погоду. Yandex Qazaqstan добавил казахский в умные устройства, чтобы у людей было еще больше возможностей для общения с Алисой на этом языке.

Чтобы Алиса понимала и говорила по-казахски, компания обучила ее на большом объеме данных, в том числе на тысячах вручную переведенных диалогов и сотнях часов аудиозаписей. Yandex Qazaqstan также использовал около 1000 часов фрагментов речи, записанных носителями языка. Лингвисты поучаствовали в разработке сценариев общения для Алисы, чтобы она могла поддержать живой диалог. Например, специалисты подобрали подходящие формулировки для разных ситуаций.

Жаслан Мадиев, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК отметил: «Наше министерство уделяет особое внимание развитию казахского языка в эпоху передовых технологий. В настоящее время мы готовим большую базу данных для создания казахской языковой модели. Радует, что Алиса заговорила по-казахски. Это поможет популяризировать наш родной язык в разных странах мира».