HONOR анонсировала первую на рынке технологию бифокальной защиты зрения

Также компания показала детектор дипфейков для защиты от интернет-мошенничества.

Глобальный технологический бренд HONOR представил инновационные технологии искусственного интеллекта на уровне платформы, созданные для улучшения пользовательского опыта людей с ограничениями по зрению и защиты от мошенничества, связанного с распространением дипфейков.

На специальном мероприятии в рамках выставки MWC Shanghai 2024 HONOR продемонстрировала достижения в области искусственного интеллекта и анонсировала экраны с технологией бифокальной защиты зрения, а также алгоритм распознавания сгенерированных видео. Бренд подтвердил приверженность ориентированным на человека ИИ-технологиям для расширения возможности пользователей за счет персонализированных сервисов и улучшенной защиты данных.

«Искусственный интеллект меняет нашу жизнь и двигает вперед индустрию смартфонов, однако большинство брендов фокусируется на облачных ИИ-технологиях, которые покрывают лишь часть потребностей пользователей. Искусственный интеллект на уровне платформы является важной частью экосистемы инноваций, поскольку лучше понимает нас и позволяет получать персонализированные сервисы, которые учитывают предпочтения каждого пользователя, — заявил CEO HONOR Джордж Чжао. — Мы уверены, что ИИ на уровне платформы способен существенно расширить возможности человека. Мы приглашаем всех производителей интеллектуальных устройств присоединиться к нашей инициативе по исследованию потенциала локальных моделей искусственного интеллекта».

Развитие технологий защиты зрения с помощью искусственного интеллекта

Для решения проблемы роста случаев близорукости в результате длительного использования мобильных устройств компания HONOR анонсировала инновационную технологию защиты зрения AI Defocus Eye Protection, которая использует алгоритмы искусственного интеллекта для имитации ношения бифокальных очков при взаимодействии с экраном.

По данным медицинских исследований в области бифокальной оптики, очки с такими линзами могут остановить прогрессирование близорукости, а в некоторых случаях эффективны для лечения начальных стадий миопии. Технология HONOR AI Defocus Eye Protection позволяет снизить степень близорукости в среднем на 13 градусов после 25 минут чтения с экрана, а у некоторых пользователей максимальное снижение составило 75 градусов.

Защита от мошенничества с помощью технологий искусственного интеллекта

Развитие генеративных моделей искусственного интеллекта привело к появлению дополнительных рисков и необходимости разрабатывать новые инструменты для защиты пользователей от дипфейков — синтезированных изображений, которые могут использоваться мошенниками. Инженеры HONOR впервые разработали для смартфонов локальную систему обнаружения цифровых манипуляций AI Deepfake Detection, которая покадрово изучает особенности видеоряда, в том числе движения глаз, освещение, четкость изображения и другие незаметные человеческому глазу особенности, чтобы выявлять сгенерированные видео.

Технология AI Deepfake Detection обучена на массиве данных с изображениями и видео, которые использовались в случаях онлайн-мошенничества. Это позволяет проводить идентификацию подлинности видео всего за три секунды, а при обнаружении дипфейков пользователи получают соответствующее уведомление и могут прекратить взаимодействие с потенциальными мошенниками.