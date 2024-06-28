В структуре МВД появится новое подразделение

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 июля.

МВД РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в ряд документов. В частности, предусматривается, что в структуре МВД появится новый департамент — по противодействию киберпреступности, а также службы по противодействию киберпреступности, передает Zakon.kz.

Как поясняют в МВД, создание самостоятельного Департамента по противодействию киберпреступности позволит на качественном уровне выполнять функцию противодействия киберугрозам и значительно повысить ее эффективность на государственном уровне.