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  • Стоимость чистых активов
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В структуре МВД появится новое подразделение

Проект постановления размещен на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 июля.

28 июня 2024 11:03, Profit.kz
Рубрики: Безопасность, Общество

МВД РК подготовило проект постановления правительства, которым вносятся изменения в ряд документов. В частности, предусматривается, что в структуре МВД появится новый департамент — по противодействию киберпреступности, а также службы по противодействию киберпреступности, передает Zakon.kz.

Как поясняют в МВД, создание самостоятельного Департамента по противодействию киберпреступности позволит на качественном уровне выполнять функцию противодействия киберугрозам и значительно повысить ее эффективность на государственном уровне.

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