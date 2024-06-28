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  • Доходность
    17,2%за 2023 год
  • Стоимость чистых активов
    29,5млрд тенге
  • Доходность
    14,12%с начала управления

Военные РК могут заключить договор найма служебного жилья с помощью смартфона

Услуга также доступна на портале электронного правительства eGov с персональных компьютеров.

28 июня 2024 09:01, Profit.kz
Рубрики: Общество

Сотрудники Вооруженных сил РК теперь могут заключить новый или продлить существующий договор найма служебного жилья с помощью eGov Mobile. Если ранее они собирали документы на бумажных носителях и простаивали в очередях, то теперь услуга заключения договоров доступна с любого смартфона, на котором установлено приложение.

Чтобы получить услугу необходимо:

— авторизоваться в приложении и перейти во вкладку «Услуги»;
— выбрать раздел «Воинский учет»;
— найти в перечне услуг «Заключение и продление договора найма служебного жилища Вооруженных Сил Республики Казахстан»;
— заполнить все необходимые поля и загрузить файлы;
— дать согласие на обработку персональных данных, нажать на кнопку «Перейти к подписанию». Подпись производится посредством ввода кода быстрого доступа или биометрии.

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