15 научных проектов Атырауской области получили гранты на летнем празднике JasScience Day

Общая сумма грантов составила 16 млн тенге.

21 июня в Атырау прошло масштабное научно-популярное событие JasScience Day, организованное компанией «Шеврон» и Корпоративным фондом Caravan of Knowledge. Мероприятие стало кульминацией проекта JasScience, начавшегося в феврале этого года. Основная цель проекта — популяризация STEAM образования и выявление лучших проектов среди педагогов, ученических команд и некоммерческих организаций, занимающихся образованием.

Всего было вручено 15 грантов, по 5 в каждой категории. Ученические гранты составили 300 тысяч тенге, гранты для педагогов — 400 тысяч тенге, а гранты для НКО — 2,5 млн тенге. Помимо этого, два лучших педагогических и ученических проекта получили возможность участвовать в международном научно-популярном фестивале PRO.NRG Fest, который пройдет в Астане 21 сентября 2024 года.

«Конкурс JasScience — это такой трамплин, которой хочет дать учителям, ученикам и некоммерческим организациям из Атырауской области возможность реализовать свой научный проект в жизнь. Все началось еще в феврале этого года и сейчас, 21 июня мы можем наблюдать финалистов и победителей этого конкурса. Проекты порадовали и показали, что люди заинтересованы в развитии своей области, и при помощи науки и новых технологий ищут пути решения тех вещей, которые их волнуют больше всего», — отметил один из жюри конкурса Бағлан Құтырбаев.

Одной из обладательниц грантов в категории ученических проектов стала Айгерим Ханбай, ученица 10 класса. Ее проект «Эко-остановки» призван сделать использование общественного транспорта более комфортным для горожан и снизить финансовую нагрузку на городской бюджет. Оборудованные автоматическими датчиками температуры и движения, а также панелями солнечных батарей, эко-остановки обеспечат тепло или прохладу в зависимости от времени года за счет чистой энергии солнца. Продуманность проекта завоевала Айгерим помимо гранта еще и путевку на ежегодный фестиваль PRO NRG в Астане, где она будет представлять Атыраускую область вместе с другим школьником Казыбеком Кыдырбаем. Его проект по снижению риска пожаров в жилых домах за счет технологии интернет вещей также был удостоен гранта.

JasScience Day предложил участникам фестиваля множество интересных активностей. В течение дня прошли лекции от ведущих специалистов, среди которых Артур Гайдук, создатель школы астрономии для детей, Tik-Tok звезда и участник Forbes «30 до 30» и «100 новых лиц в Казахстане» Улан Усенов, и многие другие. Помимо лекций гостей ждали интерактивы, мастер-классы для учителей и учеников, тематические розыгрыши призов и подарков от лекторов мероприятия.

«Мероприятие прошло отлично, было очень приятно видеть такое большое количество заинтересованных в науке людей, которые хотят изучать и открывать для себя что-то новое. Аудитория на лекции была открыта, люди задавали вопросы, это не может не радовать. Мне удалось немного глянуть проекты, которые подготовили школьники для конкурса JasScience. То, что они показали, выглядело здорово. Видеть, что дети уже в таком возрасте погружены в науку и стараются через ее призму решить какие-то вещи в своем регионе, дарит веру, что наше будущее в надежных руках», — говорит Артур Гайдук.

«JasScience Day стал настоящим праздником науки и творчества. Мы увидели невероятные проекты от учеников, учителей и некоммерческих организаций Атырауской области, которые демонстрируют, как STEAM образование может менять жизнь уже сейчас. Мне повезло встретить среди аудитории людей единомышленников, которые так же горят наукой, как и я. Проведенные эксперименты и мастер-классы доказали, что наука может быть интересной и доступной каждому, а это самый важный и ключевой посыл, который я также несу в своем творчестве», — прокомментировал Улан Усенов.