Иностранцев в КР можно регистрировать онлайн

Онлайн-регистрацию может делать принимающая сторона: кыргызстанцы, а также иностранцы, имеющие постоянный вид на жительство или жилье, и юрлица.

Минцифры Кыргызстана рассказало об онлайн-регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства. Департамент регистрации населения осуществляет регистрацию через Единую систему учета внешней миграции (ЕСУВМ) в любом межрегиональном отделе департамента или ЦОНах независимо от места пребывания. Также для удобства граждан работает сайт «Онлайн-регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства», который позволяет гражданам не посещать МРО/ЦОН и производить регистрацию удаленно, передает Sputnik.

Уже поступило 30 000 заявок на регистрацию (с учетом перерегистрации и продления). Онлайн-регистрацию могут делать кыргызстанцы, юридические лица, иностранные граждане (имеющие постоянный вид на жительство или жилье), которые выступают принимающей стороной и имеют личный кабинет на сайте.

Памятка для физлиц:

— чтобы самостоятельно пройти процедуру авторизации на сайте, необходимо ввести данные документов, удостоверяющих личность, а также документов, подтверждающих право собственности на жилое или иное помещение;

— заполнить электронное заявление с приложением электронных копий документов, отсканированных с оригинала в формате JPEG;

— дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить электронное заявление.

Юрлицам для регистрации личного кабинета необходимо обратиться в Департамент регистрации населения или направить электронное письмо с обращением на почту jaran@drnags.srs.kg или через систему электронного документооборота Infodocs. При этом все документы должны быть отсканированы отдельными файлами в формате JPEG.