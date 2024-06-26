В «Казтелерадио» предупредили казахстанцев о мошенниках

Аферисты добиваются получения денег или личных данных.

АО «Казтелерадио» обратилось к казахстанцам с предупреждением об активизации мошенников, пишущих и звонящих от имени компании. Звонящие с неизвестных номеров представляются от имени руководства АО «Казтелерадио» или работников вышестоящих государственных органов», передает Zakon.kz.

«Призываем всех сотрудников и партнеров компании к бдительности и ответственности. Пожалуйста, не отвечайте на сообщения или звонки от неизвестных номеров, представляющихся руководителями общества. Не отправляйте конфиденциальные данные, документы или денежные средства по запросам, поступающим предположительно от руководства общества или работников вышестоящих государственных органов (министерство), без предварительного согласования по личной беседе через личные известные номера», — предупреждают в АО «Казтелерадио».

В случае получения подобных сообщений и звонков казахстанцев просят заблокировать номер и сообщить об этом в Службу безопасности Казтелерадио по контактному номеру +7 (727-24) 4-45-00, вн. 1160.