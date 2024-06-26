Казахстан, Россия и Китай оцифруют контейнерные перевозки в единую платформу

К участию в проекте планируют привлечь крупнейшие мировые маркетплейсы.

Казахстан, Китай и Россия намерены создать единую цифровую платформу контейнерных перевозок. Об этом рассказали в компании «Казахстан темир жолы». В рамках предстоящего Казахстанско-китайского делового совета, запланированного на начало июля 2024 года, будет подписано Соглашение о создании Единой цифровой платформы на маршруте Китай - Казахстан – Россия. Платформа станет интегрированной бесшовной системой, объединяющей в себе процессы таможенного оформления, электронной торговли и другие функции, передает Sputnik.

«Платформа позволит значительно упростить логистику, содействовать развитию электронной торговли, упростить таможенные процедуры, снизить торговые барьеры, повысить прозрачность и эффективность цепочек поставок», - подчеркнули в компании.

Соглашение о создании единой цифровой платформы разработали в совместном предприятии ООО «CRK Терминал», созданным АО KTZ Express (Казахстан), АО «Славтранс-Сервис» (Россия) и Xi'an Free Trade Port (Китай).

Разрабатывать и реализовать проект планируют с привлечением уполномоченных органов государств-участников маршрута. Кроме того, ООО «CRK Терминал» намерено пригласить к участию в нем крупнейшие маркетплейсы, включая Alibaba, Pindouoduo, JD и 1688.com.

«Запуск Единой цифровой платформы значительно упростит логистический процесс», - отметил гендиректор АО KTZ Express Дамир Кожахметов.

Платформа позволит не только оптимизировать грузоперевозки, но и открыть новые возможности для бизнеса. Создание Единой цифровой платформы – это важный шаг в укреплении сотрудничества между Казахстаном, Китаем и Россией в сфере торговли и логистики, убежден Кожахметов.