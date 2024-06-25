NITEC экспортирует модули eGov в Тоголезскую Республику

В рамках соглашений будет производиться двусторонний обмен опытом.

АО «Национальные информационные технологии» и Цифровое агентство Тоголезской Республики (ATD) подписали лицензионные соглашения о передаче цифровых компонентов трех модулей электронного правительства. Церемония подписания состоялась 18 июня в столице Того г. Ломе.

Сотрудничество сторон ранее обсуждалось в рамках официального визита Главы государства Тоголезской Республики, г-на Форе Эссозимна Гнассингбе (Faure Essozimna Gnassingbé), в Казахстан в ноябре 2023 года. Позже Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК и Министерством цифровой экономики и трансформации Тоголезской Республики был подписан меморандум о сотрудничестве на площадке форума «Digital Almaty 2024».

В результате подписания лицензионных соглашений АО «НИТ» передаст 3 модуля электронного правительства: витрину сервисов «Smart Bridge», единую платформу интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР) и информационно-аналитическую систему «Smart Data Ukimet». Это позволит техническим специалистам Цифрового агентства Того получить эффективные инструменты для ускорения разработки цифровых государственных услуг и продвижения государственного управления на основе сбора данных. Кроме того, в рамках соглашений будет производиться двусторонний обмен опытом.

«Экспорт модулей нашего электронного правительства — это показатель состоятельности нашей цифровой экосистемы и результат системного труда отечественных IT-специалистов. Это третья страна, куда мы экспортируем наши сервисы. В конце прошлого года мы экспортировали наши IT-решения в Таджикистан, совсем недавно подписали лицензионное соглашение с Республикой Сьерра-Леоне и теперь приступим к передаче модулей в Того. Мы рады возможности делиться опытом и надеемся, что в скором времени наши IT решения будут эффективно работать в разных уголках мира», — подчеркнул исполняющий обязанности председателя правления АО «НИТ» Дмитрий Мун.

Комментируя эти соглашения, управляющий директор Цифрового агентства Того г-жа Кафуи Экоухохо (Kafui Ekouhoho), отметила: «Казахстан добился значительных успехов в области цифрового управления и создания взаимосовместимой цифровой экосистемы, ориентированной на удобство пользователя. Эти соглашения символизируют готовность Того сотрудничать с другими странами для ускорения своей цифровой трансформации».

На сегодняшний день Казахстан занимает высокие позиции в международных рейтингах в области электронного правительства. Согласно United Nations E-Government Survey наша страна находится на 28 месте среди 193 государств по индексу развития электронного правительства (UN Global E-Government Development Index), а также на 8 месте по индексу качества онлайн-услуг.