Олжас Бектенов: Необходимо обеспечить исполнение операторами связи обязательств

Он отметил недопустимость ценовых сговоров и необоснованное повышение тарифов.

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы улучшения качества интернета и мобильной связи в Казахстане. С докладом выступили министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев, председатель АО «Казахтелеком» Багдат Мусин, акимы ряда регионов.

Для обеспечения населения Казахстана качественной связью в прошлом году был принят национальный проект «Доступный интернет». В результате выполнения всех мероприятий к 2027 году охват населенных пунктов и дорог сетями связи достигнет 100%.

Сейчас доля использующего интернет населения находится на уровне развитых государств. Рост трафика увеличился на 61,5%, число абонентов — на 12,9% по отношению к 2020 году. Согласно Speedtest Ookla, по средней скорости интернета Казахстан занимает 66 место в мире (43,6 Мбит/с).

На заседании правительства рассмотрели вопрос доступности связи в сельских населенных пунктах. Так, оптика доведена до 2 606 из 6 290 сел, мобильный интернет доступен жителям 4 866 населенных пунктов. В рамках действующих налоговых льгот в 2023 году 1161 село подключено к технологии 4G.

Согласно лицензионным обязательствам операторов связи планируется обеспечение связью 1 076 сел. В рамках Нацпроекта предусматривается доведение оптических линий связи через механизм ГЧП до 3010 сел. По итогам реализации проектов ожидается обеспечение доступом к Интернету 2,4 млн человек. Все проекты предусматривают привлечение частных инвестиций от операторов связи в размере более 340 млрд тенге.

По республике установлено 1 144 базовые станции 5G в 20 городах. Продолжатся работы по расширению покрытия связью 5G в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах. В целом до конца 2027 года операторами сотовой связи будет инвестировано в телекоммуникационную отрасль более 450 млрд тенге.

Глава правительства подчеркнул, что скоростной интернет является основой цифровизации, а наращивание объема услуг связи является одним из важных аспектов экономического роста. При этом население должно быть обеспечено высокоскоростным интернетом не менее 100 Мбит/с. Отмечена также важность качественной сотовой связи и мобильного интернета на республиканских и основных областных дорогах.

Олжас Бектенов акцентировал внимание на качестве связи и интернета в Казахстане. Только за прошлый год по этому поводу поступило около 21 тыс. обращений от граждан, а за 5 месяцев текущего года жалоб было порядка 11 тыс. Проблема затрагивает не только отдаленные населенные пункты, но и крупные города, а также приграничные пункты. Поручено решать эти вопросы без промедления и модернизировать имеющуюся инфраструктуру.

«Отдельного внимания заслуживает периодическое увеличение стоимости тарифов операторов. Как известно, в целях развития конкуренции отменено государственное регулирование тарифов на услуги связи. Именно конкуренция должна стать главным регулятором. Пока этого не происходит — у всех операторов расценки примерно одинаковые. Кроме того, в рамках налогового кодекса предусмотрена скидка для операторов в размере 90% на радиочастотный спектр. При этом сэкономленные средства в соответствии с лицензионными обязательствами операторы должны инвестировать в развитие инфраструктуры связи. Министерству совместно с антимонопольным органом необходимо обеспечить полноценное исполнение операторами своих обязательств, не допускать ценовых сговоров и необоснованного повышения тарифов», — заявил Олжас Бектенов.

В Казахстане реализуются крупные проекты по прокладке волоконно-оптического маршрута по дну Каспийского моря от запада до востока страны. Отечественным оператором является АО «Казахтелеком». Отмечено, что реализация проекта позволит увеличить долю республики в транзите данных между Европой и Азией, а также привлечет крупные Big Tech-компании и повысит уровень предоставляемого контента, что в свою очередь принесет мультипликативный эффект для страны.

Олжас Бектенов подчеркнул, что реализация таких важных проектов должна быть на особом контроле профильного министерства.

По итогам рассмотрения вопроса качества интернета и связи в Казахстане глава правительства дал ряд конкретных поручений госорганам:

— Министерству цифрового развития совместно с акиматами регионов на начальном этапе в трехмесячный срок провести анализ по выявлению «белых пятен» по областным центрам и выработать четкий план действий по повышению качества услуг мобильной связи. Далее необходимо масштабировать работу по всем населенным пунктам с учетом поступающих обращений граждан.

— Систематизировать вопрос исполнения лицензионных обязательств операторами связи. Министерству цифрового развития совместно с операторами связи в двухмесячный срок необходимо утвердить план установки новых базовых станций 4G и замены устаревшего оборудования фиксированного интернета, исходя из возложенных обязательств.

— В период паводковой ситуации в ряде регионов отсутствовала связь по причине проблем с электроснабжением и отключения базовых станций. Министерству цифрового развития совместно с Комитетом национальной безопасности в месячный срок нужно рассмотреть вопрос возможности использования спутниковых систем связи в период чрезвычайных ситуаций.