Samsung представила игровые OLED-мониторы с 360-герцовыми экранами

Компания Samsung Electronics объявила о запуске в Казахстане линейки игровых OLED-мониторов 2024 года с еще более мощными характеристиками и возможностями.

Линейка Odyssey OLED 2024 года включает Odyssey OLED G6 (модель G60SD) — 27-дюймовый монитор с разрешением QHD (2560×1440) и соотношением сторон 16:9. Частота обновления — целых 360 Гц, и время отклика — 0,03 мс (GtG). Такие показатели позволят геймерам не только полностью погрузиться в события, но и оставаться на шаг впереди соперников.

Новинка оснащена Samsung OLED Safeguard+ — новой запатентованной технологией защиты от выгорания собственной разработки компании. Это первая в мире технология, которая предотвращает выгорание дисплея, благодаря использованию пульсирующей тепловой трубки. Динамическая система охлаждения испаряет и конденсирует охлаждающую жидкость для рассеивания тепла в пять раз эффективнее по сравнению с прежним методом охлаждения на основе графитовых листов. Монитор также распознает статичные изображения, такие как логотипы и панели задач, автоматически снижая яркость и защищая монитор от выгорания.

OLED G6 обеспечивает непревзойденное качество OLED-картинки с яркостью 250 нит (типичное значение), а технология FreeSync Premium Pro синхронизирует работу графического процессора и панели дисплея для предотвращения прерывистости, задержек и разрыва изображения.

Новая антибликовая технология Samsung OLED Glare Free гарантирует точность цветопередачи и уменьшение количества бликов, благодаря чему изображение остается четким и качественным даже при дневном свете. Оптимизированное для OLED-дисплеев покрытие, поглощающее отражения, позволяет найти баланс между яркостью дисплея и его отражательной способностью за счет нового специализированного твердого слоя и новой схемы нанесения.

Сверхтонкий металлический корпус придает монитору стильный внешний вид и особую индивидуальность, а технология подсветки Core Lighting+ усиливает впечатления от развлекательного и игрового процесса благодаря синхронизации подсветки с происходящим на экране. Регулируемая высота и возможность наклона и поворота эргономичной подставки делает длительное пребывание за монитором более комфортными.

Новая линейка Odyssey OLED укрепляет лидерство Samsung на рынке OLED-мониторов. Ее запуск проходит на фоне признания компании Samsung лидером мировых продаж на рынке OLED-мониторов, согласно данным International Data Corporation (IDC).