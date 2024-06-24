WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Проект поможет минимизировать риски финансовых потерь для граждан.
24 июня 2024 12:00, Profit.kz
Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество
Прокуратурой Астаны в рамках борьбы и профилактики с мошенничествами разработан специальный WhatsApp-бот «Анти-мошенничество» (+7-747-680-02-10) для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников, передает Kazpravda.kz.
Проект поможет минимизировать риски финансовых потерь и других негативных последствий от мошеннических действий при покупке/продаже товаров, а также получении различных услуг.