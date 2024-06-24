Собственный мессенджер и аналог Zoom могут появиться в Казахстане

Однако сроки пока не называются.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев сообщил о разработке отечественных аналогов популярных мессенджеров, таких как WhatsApp и Telegram. Министр отметил, что местные стартапы активно работают над созданием аналогичных проектов, и государство внимательно следит за их развитием, оказывая поддержку, передает Zakon.kz.

«Рано или поздно, думаю, мы это увидим. Сроки я вам говорить не буду, потому что завтра вы спросите — вот к этому сроку ты обещал такой стартап. Но это стартап, это рынок», — пояснил Мадиев, подчеркнув, что создание мессенджеров требует значительных финансовых вложений и не всегда является прибыльным бизнесом.

Кроме того, вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек также прокомментировал вопрос о переходе госорганов на казахстанский аналог платформы Zoom — Qosyl, представленной 12 января 2024 года. Он отметил, что Qosyl не является государственным проектом и не получал государственного финансирования. В настоящее время проект активно используется в министерстве, но существует ряд технических вопросов, которые еще предстоит решить.

«Когда мы сможем сказать, что он действительно хорошо реализован, мы тогда начнем его внедрять. Просто мы хотим, чтобы отечественный продукт работал в госсекторе», — добавил Оразбек.