Внедрение ИИ в государственные сервисы для граждан и бизнеса обсудили в правительстве

Холдингу «Байтерек» поручено значительно сократить сроки рассмотрения заявок от бизнеса на получение финансовых средств.

Внедрение элементов искусственного интеллекта в государственные сервисы для граждан и бизнеса обсудили на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра — руководителя аппарата правительства Галымжана Койшыбаева. Работа по внедрению элементов ИИ ведется в рамках дебюрократизации деятельности государственного аппарата и реализации предвыборной программы Главы государства по внедрению цифровых сервисов, направленных на облегчение жизни граждан и бизнеса.

Ряд государственных органов представили результаты внедрения новых ИИ-сервисов — образовательный помощник, сервис для мониторинга стихийных бедствий, электронные очереди на границах Казахстана, автоматизация бизнес-процессов в холдинге «Байтерек».

В ходе совещания Г. Койшыбаев поручил холдингу «Байтерек» вывести все финансовые услуги в мобильное приложение eGov по принципу «единого окна» оказания услуг, а также значительно сократить сроки рассмотрения заявок от бизнеса на получение финансовых средств с использованием искусственного интеллекта и перехода на проактивный формат работы с бизнесом.

«Правительство продолжит активно работать над внедрением искусственного интеллекта во всех сферах жизни. Особое внимание при этом будет уделено безопасности данных и соблюдению законодательных норм. Эти меры направлены на создание более эффективной и прозрачной системы государственного управления, которая будет способствовать улучшению качества жизни граждан и развитию бизнеса», — подчеркнул Галымжан Койшыбаев.