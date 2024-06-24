На портале eGov.kz работает услуга по признанию документов об образовании

Теперь пользователи могут подать заявку на услугу признания документов о высшем, среднем, техническом и послесреднем образовании на портале электронного правительства в режиме онлайн.

Это дает возможность пользователям подтвердить подлинность раннее полученных документов об образовании.

В результате получения услуги пользователь может получить удостоверение о признании подлинности ранее утерянного документа, получить его дубликат, либо подтвердить подлинность образования, полученного зарубежем. Услуга распространяется на документы, подтверждающие получение образования в Казахстане и за его пределами.

Услуга работает по двум категориям документов: документы о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, а также о высшем и послевузовском образовании.

Чтобы получить услугу, необходимо:

— авторизуйтесь на портале eGov.kz;

— перейдите в раздел «Образование»;

— из перечня услуг выберите необходимую категорию документа: «Признание документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании» или «Признание документов о высшем и послевузовском образовании»;

— заполните все необходимые поля и загрузите файлы;

— подпишите услугу с помощью ЭЦП или при помощи смс-пароля (обязательно иметь регистрацию в базе мобильных граждан);

— ознакомиться с уведомлением в личном кабинете об обработке вашей заявки, которое поступит в течение указанного времени.

Напомним, что услуга также доступна в отделениях НАО «Государственной корпорации «Правительства для граждан» офлайн.