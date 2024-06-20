Развитие карьеры в криптоиндустрии для казахстанцев

Binance уделяет большое внимание обучению населения Казахстана основам криптовалютной грамотности.

Постоянно растущий интерес к криптовалютам и технологии блокчейн открывает для казахстанцев широкие возможности для развития карьеры в криптоиндустрии. А благодаря ведущей криптовалютной бирже Binance можно не только узнать, каким будет актуальное соотношение биткоин к доллару , но и получить знания в области цифровых активов.

Варианты развития карьеры в криптоиндустрии

Работа с виртуальными деньгами может принести значительную прибыль, вот почему многие казахстанцы обращают внимание на новые профессии. Достичь значительных успехов в индустрии криптовалют могут:

трейдеры;

майнеры;

аналитики;

блокчейн-разработчики.

Трейдер занимается покупкой и продажей криптовалюты на финансовых рынках. Такая деятельность имеет достаточно высокий уровень доходности, также квалифицированные специалисты всегда востребованы.

Майнер с помощью вычислительных мощностей создает новые блоки в блокчейне и за это получает вознаграждение в цифровой валюте. Майнинг — это достаточно сложный процесс, который требует технических знаний, умения планировать и адаптироваться на рынке криптовалют.

Криптоаналитик изучает и анализирует всевозможные аспекты криптовалютного рынка, также он в силах прогнозировать изменения. Услугами таких специалистов пользуются как финансовые учреждения и обменные платформы, так и трейдеры с инвесторами. Можно сказать, что квалифицированные криптоаналитики очень востребованы.

Блокчейн-разработчик создает и внедряет блокчейн-технологии. Его услуги актуальны для финансовых учреждений и технологический компаний. Таким образом, данный специалист — ключевая фигура в криптоиндустрии.

Образовательные ресурсы от Binance

Казахстан — первое государство в мире, которое внедряет в высшие учебные заведения типовую образовательную программу по направлениям Blockchain Compliance и Blockchain Engineering. Это доказывает, что многие казахстанцы желают строить свою карьеру именно в криптоиндустрии.

Ведущая криптовалютная биржа Binance также уделяет большое внимание обучению населения Казахстана основам криптовалютной грамотности.

В 2018 году была запущена образовательная платформа Binance Academy, чьей задачей стало продвижение принятия блокчейн-технологии и криптовалют. Сейчас там можно найти большое количество статей и глоссариев (более 800), а также углубленные онлайн-курсы на разных языках. Бесплатные курсы рассчитаны как на начинающих пользователей, так и на специалистов среднего уровня. Также можно пройти различные курсы.

В апреле 2024 года Binance Казахстан при поддержке Министерства науки и высшего образования РК объявил о запуске масштабного образовательного онлайн-проекта «Криптошкола». Многие казахстанцы в рамках этой инициативы смогли бесплатно получить базовые знания о виртуальных активах и блокчейне. Материалы для данной обучающей площадки были предоставлены Binance Academy.

Чтобы построить карьеру в криптоиндустрии, необходимо обладать внушительными познаниями. Благодаря образовательным инициативам криптобиржи Binance можно существенно повысить финансовую грамотность казахстанцев.