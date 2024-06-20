Участились случаи мошенничества WhatsApp

Преступники маскируются под государственных служащих.

Наблюдается увеличение числа случаев мошенничества посредством популярного мессенджера WhatsApp, где преступники выдают себя за высокопоставленных государственных служащих. Об этом предупреждает KZ-CERT. Злоумышленники начинают переписку с жертвой от лица якобы первых руководителей, постепенно завоевывая доверие и подготавливая ее к дальнейшему мошенничеству.

«Злоумышленники собирают информацию о высокопоставленных лицах посредством сбора данных в открытых источниках, анализа страниц в социальных сетях (OSINT) и методом социальной инженерии. После, путем создания „поддельных“ аккаунтов в мессенджерах, используя фото, выдают себя за указанных лиц, обращаются к пользователям сети с намерением войти к ним в доверие с последующей целью выманить у жертвы деньги», — рассказали в ведомстве.

В случае получения подозрительных звонков или сообщений, включая те, которые поступают через социальные сети, рекомендуется:

— Проверяйте источник сообщения: если вы сомневаетесь в подлинности сообщения, свяжитесь с предполагаемым отправителем через официальные контакты, указанные на официальных сайтах.

— Не переходите по подозрительным ссылкам: мошенники часто используют фишинговые ссылки для получения доступа к вашим данным.

— Не сообщайте личные данные: никогда не передавайте личную информацию, пароли или банковские реквизиты через мессенджеры.

— Блокируйте подозрительные контакты: если вы получили подозрительное сообщение, заблокируйте контакт.